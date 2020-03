Resident Evil 2 Remake: arrivano i Ghostbusters nella nuova mod!

Tutti sappiamo quanto Resident Evil 2 Remake sia stato di grande importanza per il rilancio della serie di punta di casa Capcom. Dopo l’innovazione portata con l’introduzione della visuale in prima persona del settimo capitolo, la casa giapponese ha deciso di fare un passo indietro sino ai tempi della svolta segnata con Resident Evil 4, che ricordiamo essere il primo capitolo della saga con visuale in terza persona over-the-shoulder (sopra le spalle).

Come ben sappiamo, gli sviluppatori hanno riutilizzato il loro potente motore grafico RE Engine per riadattare in chiave moderna uno dei capitoli di maggior successo dell’intera saga. I fan hanno potuto così apprezzare l’ottimo rifacimento estetico degli ambienti ma soprattutto dei personaggi principali.

È proprio quest’ultimi, sono stati protagonisti assoluti di moltissime mod estetiche da parte degli stessi fan. Oltre alla recente mod che ha introdotto Geralt e Ciri di The Witcher, oggi ne è stata annunciata un’altra che vede l’inserimento di alcuni membri dei Ghostbusters, ovvero Egon Spengler e Peter Venkman. Potete gustarvi il video di Egon qui sopra e quello di Peter poco più sotto.

Da come possiamo intuire Leon e Claire, protagonisti principali di Resident Evil 2 remake, sono stati sostituiti da alcuni personaggi dei Ghostbusters attraverso due mod differenti. Il modder, che ha comunicato di essere un grandissimo fan degli Acchiappafantasmi più famosi al mondo, ha fatto anche sapere di essere già al lavoro sui restanti membri del team: Winston Zeddemore e Ray Stantz.

RESIDENT EVIL 2_20190131174118

In conclusione, vi ricordiamo che siamo ormai vicinissimi all’uscita di Resident Evil 3 Remake che arriverà il prossimo 3 Aprile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Siete pronti ad affrontare il nuovo Nemesis sulle strade di Raccoon city? E ritornando al discorso delle mod, cosa ne pensate del lavoro svolto dal fan dell’intramontabile Ghostbusters? Fatecelo sapere qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.