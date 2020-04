Resident Evil 2, la guida completa

Finalmente ci siamo. Il capitolo più amato dai fan della saga è tornato per spaventarvi in alta definizione, forte di un comparto tecnico totalmente rinnovato e meccaniche aggiornate per il mercato moderno. Resident Evil 2 racconta di una città, Raccoon City, invasa da orribile creature e zombie, nella quale Leon S. Kennedy e Claire Redfield si ritroveranno, per motivi diversi, a combattere per sopravvivere e scoprire cosa si cela dietro alla misteriosa epidemia e in quale maniere i piani alti della stazione di polizia ne siano coinvolti. Potete leggere qui la nostra recensione, mentre questo articolo vi guiderà passo passo nelle campagne di Claire e Leon in entrambi gli scenari. Siete pronti ad affrontare Resident Evil 2 e i suoi nuovi orrori?

Cosa aspetti a immergerti nell’incredibile storia horror di Resident Evil 2?