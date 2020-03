Resident Evil 3 Remake: ufficiale il ritorno della “knife run challenge”

Resident Evil 3 Remake è sicuramente uno dei titoli più attesi dell’anno. Il titolo è pronto ad invadere le abitazioni dei giocatori il prossimo 3 aprile seppur in Italia il gioco, se prenotato su Amazon, verrà distribuito a partire dal 5 maggio prossimo. Il terzo capitolo della saga è uno dei più amati per via soprattutto dell’iconico Tyrant Nemesis che ci inseguirà per tutta la campagna. Come abbiamo potuto provare nella demo rilasciata diverso tempo fa, anche nel Remake il mostro sarà una vera gatta da pelare, in quanto a differenza del nemico del secondo capitolo, questo correrà e cercherà di metterci i bastoni tra le ruote già all’inizio dell’avventura. Per chi cerca ulteriore sfida, gli sviluppatori hanno confermato che il gioco potrà essere completato con il solo coltello, facendo ritornare di moda la famosa “knife run challenge“.

Il team di sviluppo ha dichiarato quanto segue: “Abbiamo reso il coltello durevole, così che possa essere usato per sempre. Ci troviamo davanti a un survival horror e ogni cosa è consumabile. I proiettili si esauriscono. Le erbe si esauriscono. Tutti gli item che puoi usare si esauriscono. Quindi, se esaurisci ogni oggetto, che cosa ti rimane? Il coltello. Sostanzialmente vi rimarrà qualcosa su cui fare affidamento.” Capcom ha quindi confermato successivamente che Resident Evil 3 Remake potrà essere completato solo con il coltello in quanto appunto unico oggetto che non potrà essere consumato, come avveniva ad esempio con il capitolo precedente.

Una dichiarazione che sicuramente farà felici tutti gli hardcore gamer, i quali si vorranno cimentare in sfide sempre più ardue. Per chi si stesse chiedendo quindi se fosse possibile tutto ciò potrà tirare un sospiro di sollievo. La knife run challenge sarà sicuramente molto difficile in quanto, come abbiamo visto nella demo, la quantità di zombie è veramente elevata e di conseguenza ci vorrà un po’ di dimestichezza tra schivate e scorciatoie nelle strade di Raccoon City, per non dimenticare ovviamente le sezioni con Nemesis. Gli sviluppatori hanno inoltre dichiarato che, sebbene la sfida sia estremamente difficile, alcuni membri del team sono riusciti a terminare il titolo solo con il coltello.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi piacerebbe cimentarvi in questa sfida? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti Resident Evil 3 Remake.