Resident Evil 3 Remake: svelato il peso del gioco e della modalità online

Resident Evil, in quanto saga, sta passando un buon periodo. Dopo un settimo capitolo atipico ma apprezzato da molti, Capcom ha proposto uno dei migliori remake degli ultimi anni: Resident Evil 2, rilasciato lo scorso gennaio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. A meno di un anno di distanza, la società di Osaka ha inoltre svelato Resident Evil 3 Remake, il cui sviluppo è praticamente terminato.

Resident Evil 3 Remake proporrà una campagna single player dedicata al personaggio di Jill, ma includerà anche una nuova modalità multigiocatore chiamata Resident Evil Resistance. Secondo quanto emerso tramite le pagine del Microsoft Store, il peso totale del gioco sarà di circa 43 GB.

La campagna single player e la modalità online, però, saranno scaricabili singolarmente, come due giochi separati. Grazie a questo, possiamo anche scoprire quanto pesano le due componenti in versione Xbox One. Resident Evil 3 peserà 21.93 GB, un valore molto simile a quello del remake del secondo capitolo, mentre Resident Evil Resistance si assesterà sui 20.47 GB. Probabilmente anche in versione PS4 e PC i pesi saranno simili.

Ovviamente, questi valori non sono da considerarsi come definitivi: per iniziare, mancando ancora tre mesi all’uscita è più che possibile che vi siano dei cambiamenti, inoltre le patch D1 e quelle successive aumenteranno il peso totale. Tali valori, però, ci danno un’idea indicativa di quello che possiamo aspettarci. Considerando la similitudine in peso tra i due remake, è possibile che il nuovo gioco proponga all’incirca lo stesso quantitativo di contenuti.

Vi ricordiamo che Resident Evil 3 Remake sarà disponibile su PS4, Xbox One e PC a partire dal 3 aprile 2020.