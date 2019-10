Resident Evil, Dying Light e altri titoli horror in offerta nella Undead Week

Humble Bundle propone una selezione di giochi in sconto perfetti da recuperare in vista di Halloween, con sconti applicati fino al 75%!

Prosegue la settimana di sconti che Humble Bundle sta dedicando a tantissimi videogame, complice l’ormai prossimo arrivo di Halloween. Già ieri vi segnalavamo l’ottima iniziativa dedicata alle grandi protagoniste femminili degli ultimi anni del Female Protagonist Sale, con sconti che arrivano anche oltre l’80%, con offerte su titoli recenti e di tutto rispetto come come l’ottimo Wolfenstein: Youngblood, capitolo spin-off della serie reboot ad opera di Machine Games e Control, ritorno in grande spolvero del team di Remedy dopo il controverso Quantum Break. Ebbene, Humble Store non si è fermato qui, tant’è che oltre ai succitati arrivano oggi gli sconti dedicati ai titoli horror più apprezzati degli ultimi anni. Giochi perfetti da recuperare in vista di Halloween e per cui gli sconti applicati arrivano anche al 75% del prezzo originale!

L’offerta è valida fino alla fine di questa settimana e comprende videogame di altissimo livello come il recente Resident Evil 2 Remake, ritorno in grande spolvero del classico dell’epoca PlayStation 1, riportato completamente a nuovo da Capcom in un’edizione moderna e completa, ma comunque totalmente rispettosa del materiale originale. Un titolo ottimo che è oggi disponibile a soli 39,59€, con uno sconto di oltre il 30% sul prezzo originale.

Per gli amanti dell’azione multiplayer, invece, segnaliamo lo sconto del 40% su World War Z, divertente sparatutto in terza persona che ci permetterà di confrontarci con orde di famelici zombie, in momenti di pura tensione. Un’esperienza cooperativa coinvolgente e dinamica, forse una delle migliori degli ultimi anni dai tempi di Left 4 Dead e che oggi è in offerta ad appena 20,99€.

Di seguito, infine, vi proponiamo la nostra selezione dei giochi in sconto. Cliccando sul banner sottostante, invece, potrete accedere alla pagina dedicata ai saldi, in cui potrete trovare anche altri prodotti in offerta. Affrettatevi però, le promozioni scadranno domenica 27 ottobre!

La nostra selezione

Altri giochi in offerta

