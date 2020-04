Resident Evil REsistance: Jill Valentine sarà disponibile da metà aprile

Resident Evil 3 Remake e Resident Evil REsistante sono da oggi disponibili in tutto il mondo, e per festeggiare il suo lancio, Capcom ha confermato che il personaggio di Jill Valentine, protagonista della nuova avventura horror si andrà ad unire ai sopravvissuti di Resident Evil REsistance, come annunciato un paio di giorni fa.

Entrando nel dettaglio, Jill Valentine entrerà come personaggio sbloccabile in Resident Evil REsistance il 17 aprile, andando così ad unirsi al cast dello spin-off ambientato nell’universo di Resident Evil. REsistance, il multiplayer asimmetrico online 4 contro 1, vedrà come protagonisti un gruppo di quattro ragazzi unire le forze per eludere i diabolici esperimenti messi in atto dal crudele Mastermind.

Ogni sopravvissuto avrà una serie di armi e abilità uniche utilizzabili al servizio degli altri che serviranno per fuggire da questo terribile scenario. In questa modalità bisognerà prestare attenzione ad ogni angolo e zona buia, dato che dietro di esse si celerà la presenza del Mastermind che utilizzerà un mazzo di carte per scatenare creature, armi biologioche, trappole; potrà anche manipolare l’ambiente di gioco per sconfiggere i sopravvissuti. Il Mastermind potrà contare sulla speciali abilità dei celebri cattivi della saga di Resident Evil, come Alex Wesker, Annette Birkin e Ozwell E. Spencer. Ma non è tutto, perché per la prima volta i giocatori potranno utilizzare nei panni del Mastermind, alcuni leggendari personaggi come il terrificante Tyrant e il mutante G-Birkin.

Resident Evil REsistance si presta ad essere una modalità di gioco capace di intrattenere una volta finito l’arco narrativo di Resident Evil 3 Remake, di cui potete leggere la nostra guida. Inoltre nel corso delle prossime settimane verranno annunciati altri piani legati al supporto di Resident Evil REsistance, come sempre rimanete sintonizzati sul nostro sito per tutte le novità che arriveranno sulla modalità multiplayer.