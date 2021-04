Resident Evil Village: aumentata la durata della demo finale

Negli ultimi giorni tutti coloro che stanno aspettando Resident Evil Village hanno potuto giocare a ben due nuove demo. Sebbene entrambi gli appuntamenti sono stati molto popolati, i giocatori si sono fin da subito lamentati per un’eccessiva breve finestra temporale per fruire delle due demo. Queste critiche sono state recepite forte e chiaro da Capcom, la quale ha deciso di aumentare considerevolmente la finestra temporale per la terza demo finale che comincerà tra qualche giorno.

Dopo le prime demo, una ambientata nel Villaggio e la seconda all’interno del castello, manca all’appello la terza demo finale che va a incorporare le due ambientazioni precedenti in un unica prova di un’ora. Questi erano i piani originali di Capcom che, vista la forte affluenza nelle demo precedenti ha voluto accogliere le critiche mosse da diversi appassionati. Questa terza demo, quindi, non durerà più solamente un’ora, ma un’intera settimana.

La notizia è stata appena data direttamente dalla compagnia di Osaka, la quale ha voluto ricordare gli orari di sblocco di questa terza ed ultima demo di Resident Evil Village aperta a tutte le piattaforme. A partire dal prossimo 1 maggio fino al 10 dello stesso mese, tutti gli appassionati potranno tornare nuovamente a vagare sia per il Villaggio che per il Castello del nuovo Resident Evil, senza più dover controllare l’orologio o fare tutto di corsa per paura di perdersi qualche dettaglio lasciato indietro.

We've heard your feedback and are extending the availability period for the final 60-minute multi-platform #REVillage demo.

The original 24-hour window starting 5PM PDT May 1 (1AM BST May 2) has been increased by a week, and now ends at the same times on May 9 PDT (May 10 BST). pic.twitter.com/8VKEU8bMnu

— Resident Evil (@RE_Games) April 26, 2021