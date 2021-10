Resident Evil Village avrà diversi DLC gratuiti!

Questa mattinata Capcom ha rivelato alcune novità riguardo gli andamenti dei propri recenti titoli e una serie di evoluzioni future degli stessi. Scopriamo così che Resident Evil Village è stato il capitolo della serie survival horror venduto più velocemente di sempre, ma anche che in futuro gli amanti della saga potranno mettere le mani su una serie di nuovi contenuti per il gioco.

La notizia inaspettata è che Resident Evil Village riceverà in futuro una serie di DLC gratuiti. Non sappiamo altro al momento, e non è chiaro se Capcom si riferisca al DLC annunciato durante la scorsa estate o se si tratterà di ulteriori contenuti, ma di sicuro sembra che la compagnia voglia espandere il racconto avvenuto nel villaggio.

Oltre a queste novità, Capcom ha confermato come Resident Evil 3 Remake e Monster Hunter Rise siano diventati delle vere e proprie hit, raggiungendo il successo che già gli altri titoli recenti della compagnia avevano trovato.

Questi risultati non fanno altro che sottolineare nuovamente come Capcom abbia ritrovato la strada giusta, pubblicando titoli che stanno piacendo non solo al pubblico di appassionati ma anche alla critica. Ora non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserverà il futuro di questa storica compagnia.