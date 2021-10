Resident Evil Village diventa un metroidvania a 16 bit, ed è meraviglioso

Molte volte i progetti dei fan affezionati a questa o quell’opera videoludica finiscono per creare vere e proprie opere d’arte nel tentativo di riadattarle, come è successo in questa versione metroidvania di Resident Evil Village che ha realizzato il talentuoso Florin Oco, youtuber e developer appassionato di pixel art.

Resident Evil Village è l’ottavo capitolo e l’ultimo videogioco in ordine cronologico della famosa serie horror di Resident Evil targata Capcom, nata negli anni ’90 già in 3D. Florin Oco ha provato a immaginare come sarebbe stato un concept del genere in due dimensioni, portando in campo la pixel art. Per riuscire nell’intento, lo YouTuber ha preso l’episodio più nuovo della saga, Village, e l’ha fatto diventare un metroidvania. Per questo motivo, il suo progetto prende il nome di “Residentvania”.

Florin Oco ha caricato sul suo canale YouTube un video dimostrativo di ciò che è andato a realizzare: esplorazione orizzontale, loot limitato, nemici da abbattere che si presentano da più direzioni e che hanno diversi pattern di movimento e combattimento. A dirla tutta, l’apertura del gioco può sembrare davvero molto familiare ai fan di Castlevania, dato che sembra essere ripresa 1 a 1 dal primo livello di gioco nonostante le ispirazioni chiaramente riconducibili a Resident Evil Village. Alla fine del video, c’è anche una boss battle che si conclude con… Lady Dimitrescu in pixel art che si fuma una bella sigaretta dopo aver decapitato il malcapitato.

Abbiamo già visto opere dei fan ispirate a Resident Evil come per esempio questo progetto del primo capitolo in prima persona. Nel frattempo, i giocatori di Resident Evil Village stanno aspettando direttive da Capcom per il rilascio di un DLC, oltre che del progetto Re:Verse che era atteso lo scorso luglio 2021 ma è stato rinviato al 2022. Ad ogni modo, recenti indiscrezioni da parte di un famoso doppiatore della saga, vorrebbero che sia in discussione la scrittura di un nuovo capitolo.