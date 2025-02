Vi abbonate a Xbox Game Pass grazie ai Rewards? Da oggi sarà più difficile

Microsoft Rewards ha inviato email ai membri che annunciano un possibile aumento dei prezzi per i riscatti automatici di Xbox Game Pass (acquistabile su Amazon) e PC Game Pass a partire dal 20 aprile 2025. L'azienda sostituirà le attuali opzioni di riscatto automatico con nuove versioni a costo maggiorato.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

L'aumento riguarderà probabilmente più utenti oltre a quelli che utilizzano il riscatto automatico. Nel Regno Unito, il costo in punti per un mese di Xbox Game Pass Ultimate passerà da 12.000 a 17.000, mentre per PC Game Pass salirà da 7.750 a 10.500 punti. Questi aumenti si applicheranno ai membri di "Livello 2", che godono di sconti maggiori per il maggiore coinvolgimento nel programma.

Le nuove opzioni di riscatto automatico a 17.000 e 10.500 punti sono già comparse nella sezione "riscatto" di Microsoft Rewards nel Regno Unito, accanto a quelle attuali. È probabile che anche le versioni non automatiche subiranno un aumento simile entro fine aprile.

Questo potenziale aumento dei prezzi rappresenta un duro colpo soprattutto per gli utenti del riscatto automatico. Accumulare 17.000 punti in un mese potrebbe rivelarsi estremamente difficile con l'attuale sistema di assegnazione dei punti.

Microsoft non ha ancora fornito chiarimenti ufficiali sulla portata e le motivazioni di questi cambiamenti. Gli utenti di Microsoft Rewards attendono ulteriori informazioni per capire come questa modifica impatterà sulla loro capacità di mantenere attivi gli abbonamenti ai servizi di gaming tramite il programma fedeltà.

L'aumento dei punti richiesti potrebbe costringere molti utenti a rivedere le proprie strategie di utilizzo del programma. Chi fa affidamento su Microsoft Rewards per mantenere attivi gli abbonamenti ai servizi gaming potrebbe dover cercare alternative o incrementare notevolmente il proprio impegno per accumulare punti sufficienti ogni mese.

Resta da vedere se Microsoft introdurrà nuove opportunità per guadagnare punti extra o se modificherà altri aspetti del programma per bilanciare questi aumenti. Gli utenti più attivi sperano in chiarimenti e possibili compensazioni per mantenere accessibile il sistema di riscatto automatico.