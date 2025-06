L'industria videoludica ha perso uno dei suoi progetti più ambiziosi e attesi degli ultimi anni. Hytale, il titolo che prometteva di rivoluzionare il genere sandbox combinando elementi action-RPG con meccaniche simili a Minecraft, non vedrà mai la luce. Hypixel Studios ha annunciato la chiusura definitiva dello sviluppo e la conseguente cessazione delle attività aziendali nei prossimi mesi, ponendo fine a un'avventura iniziata molto prima dell'acquisizione da parte di Riot Games nel 2020.

La decisione drastica è stata comunicata direttamente dal CEO di Hypixel, Aaron "Noxy" Donaghey, che ha spiegato come il team si sia trovato di fronte a una realtà impossibile da ignorare. Le ambizioni tecniche del progetto erano cresciute a tal punto da rendere impraticabile il completamento del gioco secondo gli standard qualitativi inizialmente prefissati. "È diventato chiaro che non riuscivamo a dare vita a Hytale in un modo che rispettasse davvero le sue promesse", ha dichiarato Donaghey in una comunicazione ufficiale.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie

Il percorso di sviluppo si è rivelato più tortuoso del previsto, con la visione creativa che continuava a evolversi mentre il genere videoludico stesso maturava intorno al progetto. Questa evoluzione costante ha portato a un innalzamento continuo degli standard qualitativi che il team si era imposto, creando un circolo vizioso di aspettative sempre più elevate. Nonostante il team avesse intrapreso una ristrutturazione completa del motore di gioco, i progressi rimanevano insufficienti rispetto ai traguardi che si erano prefissati.

Il supporto di Riot Games non è bastato

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la chiusura del progetto non è da attribuire a pressioni o mancanza di supporto da parte di Riot Games. Donaghey ha tenuto a precisare che la compagnia madre, celebre per titoli come League of Legends e Valorant, ha dimostrato grande professionalità nella gestione della situazione. Riot Games ha garantito al personale coinvolto un trattamento di fine rapporto particolarmente generoso e sta attivamente collaborando per aiutare i dipendenti a trovare nuove opportunità lavorative nel settore.

La tempistica dell'annuncio risulta particolarmente amara per i fan che seguivano il progetto. Gli sviluppatori avevano recentemente condiviso dettagli entusiasmanti sui progressi tecnici, inclusi biomi completamente ripensati, un sistema grafico notevolmente migliorato e numerose altre innovazioni che avevano alimentato l'interesse della comunità videoludica.

Il concept di Hytale aveva catturato l'immaginazione di molti giocatori proprio per la sua proposta unica nel panorama dei giochi sandbox. La promessa di combinare la creatività costruttiva tipica di Minecraft con meccaniche action-RPG più strutturate rappresentava un'innovazione significativa nel genere. Questa ibridazione tra diversi stili di gioco aveva generato aspettative molto elevate, che alla fine si sono rivelate impossibili da soddisfare con le risorse e i tempi disponibili.