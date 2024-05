Old School Rally è un racing game che omaggia il leggendario Sega Rally

Siamo certi che questo titolo farà felici gli amanti del retro-gaming, stiamo parlando di Old School Rally, ispirato dal celebre Sega Rally degli anni '90. Questa nuova opera di Frozen Lake Games promette di riportare gli appassionati nelle atmosfere delle sale giochi di un tempo, con una grafica che omaggia i 32 bit classici e vivide immagini reminiscenti delle vecchie TV a tubo catodico.

Old School Rally non solo include icone del rally come Subaru Impreza WRC e Audi Sport Quattro S1, ma introduce anche auto classiche meno comuni nei videogiochi attuali, come la Lancia Fulvia HF Coupé e la Fiat 131 Abarth Rally. L'effetto nostalgicamente perfetto dell'ambiente anni '90 è un richiamo irresistibile per chi cerca un'esperienza di gioco diretta e appassionante.

Lo sviluppo di questo titolo è curato da un solo programmatore, evidenziando una passione senza precedenti al revival dei giochi di rally 3D del passato. Old School Rally dovrebbe debuttare nel 2024 su Steam in Early Access, una fase durante la quale gli utenti potranno provare il gioco per un periodo di 6-10 mesi prima del lancio ufficiale. Già da questa fase iniziale sarà possibile esplorare diverse auto e piste, e cimentarsi in varie modalità di gioco come Rally e Prova a Tempo.

Fuggendo dalla complessità tecnica e grafica di molti titoli moderni, Old School Rally si concentra su un'azione veloce e coinvolgente che promette di offrire divertimento e adrenalina a tutti gli appassionati. Con questa proposta nostalgica ma innovativa, Frozen Lake Games aspira a catturare un pubblico vasto, composto sia da nostalgici degli anni '90 sia da nuovi giocatori attratti dalla semplicità e dal fascino dell'arcade.