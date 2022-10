In un momento storico così pieno di remake e remastered, gli appassionati del mondo videoludico hanno a disposizione molti grandi classici da recuperare anche sulle piattaforme più attuali. Oltre ai progetti tripla A, ormai anche i team dalle ambizioni più contenute si stanno cimentando sempre più spesso nel riproporre vecchie glorie sotto forma di remake. Proprio in questi istanti Cyan ha annunciato il remake di Riven, lo storico sequel di Myst.

L’annuncio è arrivato dal nulla, e fa seguito al remake di Myst pubblicato all’incirca un anno fa. Ora è il momento che anche Riven riceva un trattamento di rinnovamento, con Cyan Worlds che ha annunciato il proprio nuovo progetto accompagnandolo a un primo teaser. Oltre al breve filmato, non si è potuto vedere ancora nulla del nuovo progetto del team, anche se sul sito ufficiale si possono trovare delle FAQ con dei primi dettagli molto interessanti.

Tra queste informazioni capiamo di più di quelli che sono i piani di Cyan Worlds, come per esempio la volontà di creare un Riven che poggi le basi su una struttura ludica più al passo coi tempi. È già stato dichiarato che in questo remake si potrà esplorare la mappa tridimensionale di gioco in modo libero. Non è detto, però, che non vengano proposti altri metodi di spostamento, ma per averne l’ufficialità dovremo aspettare i prossimi appuntamenti comunicativi da parte del team.

Questo remake, infine, viene considerato dal team come un rifacimento totale del Riven originale e come un progetto principale per lo studio. Per questo sarà venduto come un vero e proprio gioco nuovo di zecca nel momento in cui uscirà, e i possessori della copia originale dello storico sequel di Myst dovranno acquistare questo remake. Per ulteriori dettagli toccherà aspettare buone nuove da parte di Cyan, con lo studio che invita i più curiosi ad iscriversi alla propria newsletter.