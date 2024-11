ROG Delta II | Recensione - Confortevoli e con un buon audio

Le ROG Delta II (acquistabile su Amazon) sono un paio di cuffie da gaming che puntano a massimizzare il comfort senza compromettere la qualità audio, attraverso un design over-ear leggero. Nonostante siano marchiate ROG, e chiaramente pensate o quantomeno pubblicizzate per i videogiocatori, le Delta II si rivelano sorprendentemente versatili e adatte anche a coloro che cercano una cuffia per ascoltare la musica o lavorare.

La sorpresa più grande è il livello di comfort. Il peso ridotto, la fascia morbida e i cuscinetti auricolari in mesh o pelle PU riducono al minimo la pressione sulla testa. Nonostante una fascia meno rigida, i padiglioni auricolari offrono un buon isolamento passivo riducendo i rumori esterni, senza raggiungere massimi livelli dato che non sono dotate di ANC.

Sono compatibili con PS5 (tramite dongle USB-C) e Xbox Series X|S (tramite cavo da 3,5 mm). Su PC (via Bluetooth o USB-C), l’esperienza può essere ulteriormente personalizzata e ottimizzata tramite il software Armoury Crate.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Come sono fatte

Entrambi i cuscinetti auricolari sono molto confortevoli e creano una buona tenuta per minimizzare il rumore esterno senza esercitare troppa pressione sulla testa. I cuscinetti in tessuto e in pelle PU sono morbidi, anche se quelli in pelle lasciano traspirare meno la pelle e quindi portano a un maggior incremento della temperatura quando usati. La fascia per la testa è altrettanto morbida e comoda.

Il padiglione sinistro ospita i controlli per il volume e il dongle a 2,4 GHz. Dall'altro lato ci sono i controlli per la connettività Bluetooth e il volume. I pulsanti funzione su entrambi i lati permettono di controllare la musica in base al numero di pressioni, offrendo un design molto intuitivo.

ROG non ha esagerato con le funzioni aggiuntive, infatti le Delta II si rivolgono a un pubblico che ama la semplicità del plug-and-play, specialmente per le console.

Se userete il PC potrete controllare le cuffie tramite Armoury Crate e personalizzare il suono tramite un equalizzatore, gestire il riverbero, suono surround virtuale e slider per potenziamento dei bassi e compressione. Si possono anche scegliere profili preimpostati per film, musica, giochi e comunicazioni, che modificano automaticamente le impostazioni necessarie per adattarsi a ogni applicazione.

Una delle funzioni più interessanti delle Delta II è il DualFlow Audio. Utilizzando sia il wireless a 2,4 GHz che il Bluetooth, permette di ricevere audio da due dispositivi contemporaneamente. Può sembrare caotico, ma è un’ottima soluzione per giocare su PS5 e al contempo utilizzare Discord o chattare con gli spettatori su PC senza un mixer o attrezzature aggiuntive.

Tutto questo non avrebbe molta importanza se le cuffie si scaricassero dopo poche ore di utilizzo. Fortunatamente, ROG è riuscita a prolungare la durata della batteria delle Delta II fino a oltre 110 ore (usando il wireless a 2,4 GHz senza l’illuminazione RGB). C’è anche una ricarica rapida, che offre 11 ore di utilizzo dopo soli 15 minuti con il caricatore USB-C incluso.

Qualità audio

Con un ascolto delle tracce audio che usiamo per valutare le cuffie d’ascolto musicale si nota una risposta poco lineare. Sebbene ciò possa sembrare un punto negativo, in realtà è stata una scelta fatta per enfatizzare i suoni riprodotti nei videogiochi. I bassi sono profondi, al punto tale che generano una bella vibrazione con i suoni più cupi. La parte centrale dello spettro audio ha una buona resa e forse gli alti sono un po’ sacrificati.

Il livello d’immersione è ottimo, e l’esperienza rispetto i classici altoparlanti della TV è totalmente differente. La possibilità di modifica della resa tramite Armoury Crate è probabilmente superflua considerando che di base la resa è comunque molto buona.

Il microfono è invece solo discreto, va bene per una comunicazione in team, ma non è tra i migliori in circolazione.

Verdetto: chi dovrebbe acquistarle ?

Comprate queste ROG Delta II se volete usarle con l’audio spaziale e se cercate un paio di cuffie molto comode, da tenere indossate per molte ore. Se inoltre avete sia console che PC, allora ottimizzerete la spesa al massimo. Se invece volete una cuffia da usare tanto per giocare quanto per ascoltare musica o guardare film, allora la resa sbilanciata verso il basso di queste Delta è un po’ eccessiva. Ma se come unica fonte d’intrattenimento usate il PC, allora grazie al software e ai vari preset potrete trovare il giusto compromesso per tutte le attività.