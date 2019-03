S.T.A.L.K.E.R. 2 è ancora vivo, presto novità

S.T.A.L.K.E.R. 2 pare essere ancora vivo: è stato aperto un sito con una nuova immagine e sono state promesse novità a breve termine!

S.T.A.L.K.E.R. 2 è stato annunciato circa una decina di anni fa e da allora se ne sono perse le tracce. Un nuovo annuncio (con tanto di data di uscita fissata per il 2021) è arrivato lo scorso anno, ma si è subito scoperto che in verità i lavori non erano nemmeno iniziati e che la decisione era stata presa senza consultare l’intero team. L’obbiettivo era di sondare l’interesse del pubblico per poter poi proporre nel modo migliore il progetto ai publisher.

Ora, però, scopriamo che S.T.A.L.K.E.R. 2 è vivo e che presto saranno condivise nuove informazioni in merito. GSC Game World ha aperto un sito internet dedicato e ha condiviso una nuova immagine che potete vedere poco sotto.

Il sito attualmente non riporta informazioni utili, ma è interessante anche solo ascoltare la musica di sottofondo per lasciarsi trasportare nelle atmosfere della serie. Oltre ai classici link ai social, gli sviluppatori ci ricordano quali sono i capitoli precedenti.

Per iniziare, abbiamo S.T.A.L.K.E.R.: Shadows of Chernobyl che ci racconta una storia di sopravvivenza nella Zona, un luogo molto pericoloso nel quale non si deve solo temere radiazioni e creature mortali e terrificanti, ma anche altri S.T.A.L.K.E.R. che, come noi, hanno i propri obbiettivi.

Poi, abbiamo S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky, prequel indipendente del primo capitolo che racconta la storia del gruppo Clear Sky che vuole raggiungere la Zona e comprenderne i segreti. Infine, abbiamo S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, seguito diretto di S.T.A.L.K.E.R.: Shadows of Chernobyl; nei panni del Maggiore Alexander Degtyarev dobbiamo investigare sugli abbattimenti degli elicotteri governativi nella Zona e scoprire esattamente cosa stia succedendo.

Diteci, dopo tutto questo tempo siete ancora interessati a S.T.A.L.K.E.R. 2, oppure ormai è troppo tardi per tornare a vivere le avventure del gioco di GSC Game World? Diteci, qual è il vostro capitolo preferito della saga?