S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy arriva su Xbox già da oggi, ufficiale

Durante l'Xbox Partner Event di oggi è stato annunciato che S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy arriverà finalmente su Xbox, in modo completamente inaspettato, già da oggi. Questa collezione, composta da S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky e S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, segna il primo approdo della tanto amata serie sulle piattaforme console.

La serie S.T.A.L.K.E.R., sviluppata dallo studio ucraino GSC Game World, è stata a lungo acclamata per l'ambientazione coinvolgente post-apocalittica all'interno della Zona di Esclusione di Chernobyl. Il gioco originale, Shadow of Chernobyl, è stato lanciato esclusivamente su PC nel 2007 sotto l'egida di THQ, introducendo i giocatori alla sua unica combinazione di survival horror, sparatutto in prima persona ed elementi di simulazione coinvolgenti. Le sue espansioni successive, Clear Sky e Call of Pripyat, hanno ampliato ulteriormente la lore e i meccanismi, consolidando lo status di culto della serie. Nonostante il successo, la serie fino a ora era rimasta un'esclusiva per PC.

La tempistica di questo debutto su console è particolarmente significativa, arrivando prima del tanto atteso lancio di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl a settembre 2024 su Xbox Series X|S e PC. Questa mossa strategica non solo introduce la serie a un pubblico più vasto, ma rinnova anche l'interesse per il franchise in vista del suo prossimo importante capitolo.

Il passaggio della serie S.T.A.L.K.E.R. alle console rappresenta, ovviamente, un traguardo significativo per GSC Game World, aprendo potenzialmente nuovi mercati e demografie per questi titoli cult classici. Si tratta, inoltre, di una testimonianza dell'appeal e della rilevanza duratura del franchise. Con Legends of the Zone Trilogy, sia i veterani che i neofiti avranno la possibilità di esplorare le profondità della Zona come mai prima d'ora, segnando così una nuova era per questa amata serie.