Saints Row The Third Remastered è in arrivo: ecco la valutazione ESRB

Nuovi indizi si aggiungono sull’uscita di Saints Row The Third Remastered, il terzo capitolo della saga di Volition uscito nel 2011 per PlayStation 3 e Xbox 360. Il rivenditore GameFly qualche settimana fa aveva aggiunto ai propri listini una versione per PlayStation 4 e Xbox One anche se questa non è stata ancora annunciata ufficialmente. Oggi arriva un nuovo indizio direttamente dall’Entertainment Software Rating Board (ESRB), l’ente americano che certifica il pubblico a cui è rivolto un determinato prodotto culturale.

Come si può vedere direttamente sulla pagina dedicata al rating di Saints Row The Third Remastered, il gioco ha ottenuto una valutazione M, ovvero può essere giocato dai maggiori di 17 anni. Il sommario del rating illustra i tanti motivi per cui il gioco ha ottenuto questa valutazione, tra le descrizioni più truculente: “Una scena richiede ai giocatori di travolgere un certo numero di pedoni in un tempo predeterminato; un’altra sequenza invece richiede di fare fuori i nemici mettendo delle granate in bocca ai passanti. I giocatori possono anche usare una sega elettrica per colpire i nemici facendo saltare brandelli di carne e con grandi chiazze di sangue. I danni di alcune armi da fuoco possono inoltre portare alla decapitazione”.

Oltre alle scene di violenza si aggiungono anche nudità varie e tutti gli oggetti che è possibile trovare all’interno dei sexy shop presenti nel gioco.

L’uscita di Saints Row The Third Remastered dovrebbe arrivare a breve anche se non sappiamo esattamente con quale finestra temporale. Secondo indiscrezioni si parlava di un possibile lancio nel mese di gennaio e il fatto che il gioco abbia ottenuto già una certificazione è un buon indizio verso questa direzione. Recentemente è uscito anche per Nintendo Switch, Saints Row 4 Re-Elected al quale abbiamo assegnato 7,5 nella nostra recensione.