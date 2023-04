Le luci RGB sono capaci di cambiare completamente l’atmosfera di una stanza, rendendo la visione di un film, di una serie tv o di un videogioco incredibilmente coinvolgente. Se state pensando di rivoluzionare la vostra postazione con un’illuminazione tutta nuova vi consigliamo di dare uno sguardo alle fantastiche promozioni lanciate da Govee in occasione dell’arrivo della Pasqua: fino al 9 aprile tantissimi prodotti sono scontati fino al 35%!

Non solo potrete risparmiare decine di euro su set di luci RGB di altissima qualità, ma potrete anche sfruttare diversi coupon offerti dall’azienda: inserendo il codice APRIL10 nel carrello otterrete il 10% di ribasso su tutti i vostri acquisti. Inoltre, maggiori articoli acquisterete maggiore sarà il risparmio: con 2 prodotti avrete l’8% di sconto ulteriore, con 3 il 10% e con 4 il 12%. Insomma, si tratta del momento perfetto per allestire l’illuminazione dei vostri sogni, e dato che il catalogo è vastissimo troverete sicuramente degli articoli che fanno al caso vostro.

Tra i prodotti in sconto più interessanti vi è senza dubbio la Govee Lyra, una lampada da terra angolare disponibile a soli 119,99€ anziché 149,99€. Dotata di ben 64 effetti di illuminazione differenti, creerà un’atmosfera spettacolare nella stanza in cui la collocherete, sincronizzandosi con la musica o il contenuto video che state riproducendo. Inoltre, come tutti i set di Govee, avrete modo di controllarla facilmente attraverso gli assistenti vocali come Alexa o Google Assistant, modificandone dunque i colori e la luminosità anche da remoto.

Se state cercando un set più classico vi consigliamo invece il DreamView T1, uno dei prodotti più amati in assoluto di Govee e ora scontato a 59,99€ invece di 75,99€. Queste strisce RGB rivoluzioneranno completamente le vostre esperienze di visione, sincronizzandosi con i contenuti in riproduzione sul televisore e proiettando un’illuminazione vivace e incredibilmente reattiva. Le luci sono dotate di ben 12 modalità diverse, offrendovi così un’illuminazione personalizzata in base ai vostri gusti che potrete impostare semplicemente con i comandi vocali o con l’app di Govee.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni dei tantissimi articoli in sconto sul sito di Govee, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Vi ricordiamo che le promozioni saranno attive solo fino al 9 aprile, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione!

