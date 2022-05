La chiusura di alcune sale LAN è stata sotto gli occhi di tutti. Il polverone si è alzato lo scorso sabato, quando il video dove l’Esport Palace di Bergamo annunciava la chiusura a causa di un sequestro da parte dell’ADM ha cominciato a circolare sui social. Dopo qualche giorno sono però arrivate le precisazioni da parte dell’ADM, con un comunicato riportato da Agimeg, dove si faceva chiarezza su quante sale fossero state controllate e soprattutto sulla situazione di alcune fiere di settore, come la Milan Games Week, che oramai da anni ospitano postazioni di prova e di intrattenimento, esattamente come le già citate sale.

Nonostante l’ADM abbia cercato di far rientrare l’allarme, sgonfiando la polemica, c’è ancora molta incertezza sul futuro della sale LAN. A fare chiarezza ci ha provato il nostro CEO, Andrea Ferrario aka Ferry, che ha avuto la possibilità di parlare l’avvocato Giuseppe Croari. Croari è un avvocato del Foro di Bologna ed esperto di diritto dell’informazione e delle nuove tecnologie, oltre che di diritto del lavoro, e gestisce lo studio legale FC LEX. Il filmato è una lunga chiacchierata con il professionista, che serve a fare chiarezza e provare a riassumere un po’ gli ultimi giorni, sicuramente movimentati per tutto il settore.

L’intervista, disponibile nel video poco più in basso, tocca diversi argomenti: da come funziona l’esposto e quali conseguenze potrebbe avere. Nel video, il Dr. Croari non esclude che nel prossimo futuro altre sale LAN possano subire lo stesso trattamento dell’Esport Palace e viene analizzato anche il buco normativo mai colmato dallo Stato italiano nonostante questo settore esista oramai da oltre 10 anni.

Se siete interessati all’argomento, potete consultare il video che trovate in questo articolo. Vi invitiamo comunque ad attendere eventuali notizie direttamente dall’ADM in merito ai prossimi passi e lo sviluppo delle vicende. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.