Scanner dentale diventa un PC da gaming... e va a 700FPS

Un utente Reddit ha scoperto che il PC utilizzato come scanner dentale 3D nello studio di suo padre può essere usato... anche per giocare. L'utente u/AfternoonPutrid8558 ha poi condiviso la sua esperienza sul subreddit r/PCMasterRace, mostrando come ha testato le capacità di gaming del dispositivo dopo l'orario di lavoro.

Il computer in questione, nonostante sia datato, si è rivelato sorprendentemente adeguato per il gaming. È equipaggiato con un processore Intel Core i7-5720K di quinta generazione, una scheda madre MSI Raider X99 e 32GB di RAM DDR4-2999. La GPU è una AMD Radeon R9 della serie 200, anche se il modello esatto non è specificato.

L'utente ha testato due giochi: Counter-Strike: Source, uno sparatutto multiplayer del 2004, e Subnautica, un gioco di sopravvivenza subacqueo del 2014. CS:S ha raggiunto impressionanti 600-700 FPS, mentre Subnautica ha mantenuto stabili 60 FPS.

Questo esperimento dimostra come hardware apparentemente specializzati possano avere potenzialità nascoste: la configurazione, sebbene non all'avanguardia, si è dimostrata più che capace di gestire titoli meno esigenti e giochi indie.

L'utente ha inoltre notato che i controlli del "sea moth" in Subnautica risultavano "sorprendentemente eleganti" usando il grande trackball in dotazione allo scanner dentale, anche se probabilmente sarebbero meno adatti per un gioco frenetico come Counter-Strike.

Il test è stato condizionato da alcuni fattori limitanti, come il poco tempo a disposizione e lo spazio di archiviazione limitato. La velocità di download di 100 Mbps ha reso impossibile l'installazione di giochi più pesanti nel breve lasso di tempo disponibile.

Questa esperienza evidenzia come l'hardware PC, anche quando progettato per scopi specifici come la scansione dentale 3D, possa avere capacità di elaborazione che vanno oltre il suo utilizzo primario. Tuttavia, è importante sottolineare che questi dispositivi sono progettati e ottimizzati per compiti medici specifici e non per il gaming.

Una curiosità interessante è che molti dei componenti hardware utilizzati negli scanner dentali 3D sono simili a quelli che si trovano nei computer da gaming di fascia alta. Questo perché entrambi richiedono elevate capacità di elaborazione grafica e di gestione di grandi quantità di dati.

- Crediti immagine di copertina: AfternoonPutrid8558 su Reddit.