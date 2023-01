Siete pronti a festeggiare un Capodanno Lunare all’insegna dei videogiochi? A fare al caso vostro è allora il sempre conveniente Ubisoft Store, che propone tanti dei suoi giochi con super sconti fino all’80%. Il modo perfetto, insomma, per festeggiare con un bel gioco a prezzo di saldo.

Tra i numerosi videogiochi in offerta sull’Ubisoft Store possiamo trovare l’immancabile Assassin’s Creed Valhalla, ultimo episodio della celeberrima serie che per l’occasione è proposto con poco meno del 70% di sconto e consente di immergersi in un’epica e longeva avventura norrena. Preferite climi più caldi? A fare al caso vostro, sempre con uno sconto che sfiora il 70%, è Far Cry 6, sparatutto open world dotato di magnifiche ambientazioni caraibiche.

Se nessuno dei due titoli è di vostro gradimento o li possedete già sono però anche molti altri i videogiochi in offerta fino all’80% per il Capodanno Lunare sull’Ubisoft Store. Tra di essi, solo per citarne alcuni, Rainbow Six Siege e The Division 2. Potete trovare l’elenco completo comodamente in quella che è la pagina dedicata a queste grandi offerte.

Oltre alla possibilità di acquistare tanti giochi in offerta con quasi l’80% di sconto sull’Ubisoft Store per il Capodanno Lunare esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, potete trovare tutti quelli che sono i giochi in sconto sull’Ubisoft Store per il Capodanno Lunare.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!