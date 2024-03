Unicorn Overlord, preordina la PREMIUM EDITION su Amazon!

Unicorn Overlord è un nuovo GDR fantasy tattico sviluppato da ATLUS e Vanillaware che combina esplorazione e un sistema di combattimento nell’iconico stile di Vanillaware. In uscita l'8 marzo 2024, questo gioco vi trasporterà in mondi incantati dove potrete assemblare e comandare un potente esercito, sperimentando battaglie animate ad arte e compiendo imprese eroiche in cinque nazioni diverse. Ebbene, sarete felici di sapere che la Premium Edition è ancora disponibile per il preorder su Amazon a 130,99€!

Unicorn Overlord Premium Edition, chi dovrebbe acquistarla?

L'Unicorn Overlord Premium Edition è un'ottima scelta per gli amanti dei giochi di strategia e fantasy che desiderano immergersi in un mondo ricco di sfide e avventure. Questo titolo vi trasporterà in un universo vibrante e dettagliato, progettato per coloro che amano guidare eserciti e compiere gesta eroiche. Con oltre 60 personaggi diversi tra cui scegliere, dalle coraggiose figure umane agli enigmatici elfi e alle maestose creature angeliche, i giocatori avranno l'opportunità di dimostrare le proprie abilità tattiche e strategiche in battaglie animate con maestria artistica.

Se siete alla ricerca di un gioco che vi permetta di esplorare terre incantevoli e di cimentarvi in epiche avventure, allora Unicorn Overlord Premium Edition fa al caso vostro. Consigliato soprattutto agli appassionati di strategia, ai sognatori e, in generale, agli amanti del genere fantasy, questo gioco promette ore di intrattenimento coinvolgente, soddisfacendo le esigenze di chi cerca una profonda esperienza di gioco unita a una narrativa avvincente. All'interno di questa edizione di collezione, oltre al gioco base, troverete un artbook da 132 pagine, un mazzo di carte, un album musicale arrangiato a 16 bit e un voucher per riscattare il DLC "ATLUS x Valillaware Heraldry Pack".

La Premum Edition di Unicorn Overlord offre un'esperienza di gioco profonda e coinvolgente. Grazie alla vasta gamma di personaggi, alle battaglie animate con cura e alla storia avvincente che attraversa diverse nazioni, questo gioco offre un valore immenso.

