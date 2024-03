Addio webcam? Ora tutti gli smartphone possono sostituirle

Windows 11 sta per lanciare una funzionalità molto richiesta che promette di cambiare il modo in cui utilizziamo i nostri dispositivi Android in congiunzione con il nostro PC.

Microsoft ha recentemente annunciato il roll-out graduale della possibilità di utilizzare la fotocamera del telefono o tablet Android in qualsiasi applicazione video su un PC Windows 11.

Grazie a essa, tutti gli potranno godere della qualità della fotocamera del loro dispositivo mobile direttamente sullo schermo del PC. Inoltre, questa nuova feature offre la possibilità di passare senza soluzione di continuità dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e di mettere in pausa lo streaming durante le interruzioni.

Ma come attivare questa funzione? È semplice. Assicuratevi di avere un dispositivo mobile con Android 9.0+ e di aver installato la versione 1.24012 o superiore dell'app Link to Windows. Successivamente, andate su Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Dispositivi mobili sul tuo PC Windows 11. Seleziona "Gestisci dispositivi" e consentite al PC di accedere al tuo telefono Android. Sarà necessario anche un aggiornamento del Cross Device Experience Host, disponibile nel Microsoft Store.

Tutto questo, non solo rende più semplice e comodo l'utilizzo della fotocamera del telefono su PC, ma apre anche la strada a future innovazioni che sfruttano al massimo l'interconnessione tra dispositivi.