In questi giorni si sa cominciando a parlare in modo molto più dettagliato di SCORN, l’opera prima di Ebb Software che promette di essere una delle esperienze più interessanti della stagione videoludica autunnale. Il titolo si presenta come un horror dalla forte atmosfera e non troppi giorni fa il team di sviluppo ha mostrato una lunga fase di gameplay. Oltre a ciò, in queste ore abbiamo potuto scoprire un ennesimo dettaglio sul titolo per quanto riguarda la sua versione in arrivo su PC.

La novità più recente su SCORN ci rende noto che il gioco in prima persona ispirato all’arte visionaria di H.R. Giger supporterà la funzione DirectStorage nella sua versione PC. La conferma è arrivata su Twitter direttamente dall’account ufficiale del gioco, il quale ha risposto a un utente che chiedeva, per l’appunto, se questa funzione sarebbe stata inserita solamente nella versione Xbox o se arriverà anche su PC.

DirectStorage è una tecnologia che è stata introdotta insieme a Xbox Series X|S (potete acquistare la console su Amazon a questo indirizzo) grazie alla Xbox Velocity Architecture e permette alle esperienze videoludiche di caricarsi più velocemente rispetto alle scorse generazioni, andando allo stesso tempo a limitare le lunghe interruzioni durante i caricamenti dei livelli o degli scenari di gioco. Con questa recente conferma sappiamo dunque che questa funzione sta per debuttare anche su PC proprio con SCORN, e ormai manca sempre meno al rilascio del titolo.

DirectStorage is supported on both. — Scorn (@scorn_game) September 22, 2022

Vi ricordiamo che SCORN è il primo titolo dei ragazzi di Ebb Software e uscirà il prossimo 21 ottobre 2022 su Xbox Series X|S e su PC. Il titolo in prima persona, inoltre, farà parte del servizio in abbonamento Xbox Game Pass direttamente a partire dal giorno del lancio. Questa è una più che ottima occasione per entrare nell’oscuro mondo realizzato da questi sviluppatori al debutto totale e per scoprire uno dei videogiochi più interessanti di questa stagione videoludica.