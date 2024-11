Scramble: Battle of Britain è il gioco perfetto per voi se amate le battaglie aeree

Slitherine Software non si ferma e pubblica in early access su Steam, Scramble: Battle of Britain. Ambientato nei cieli del 1940, questo titolo tattico a turni mette i giocatori al comando di squadroni della RAF e della Luftwaffe, guidando intense battaglie aeree in uno spazio completamente in 3D.

L'accesso anticipato offre un generatore di schermaglie che permette di creare rapidamente missioni e combattere sia come RAF che come Luftwaffe. Il gioco include strumenti cinematografici per visualizzare l'azione da più angolazioni e condividere replay. Una modalità single-player completa permette di assumere il ruolo di leader di uno squadrone RAF in missioni di combattimento strategico.

Gli aerei in "Scramble" sono simulati fino al livello dei sottocomponenti, consentendo danni realistici e profondità strategica. I giocatori possono sperimentare l'impatto dei proiettili che attraversano serbatoi di carburante, motori e radiatori, o affrontare la sfida di gestire piloti affaticati e in blackout.

Ogni missione offre un combattimento intenso e storicamente accurato.

Le fasi di pianificazione, simulazione e revisione danno ai giocatori il pieno controllo per gestire le manovre e analizzare in dettaglio gli esiti delle battaglie. Aerei come il Supermarine Spitfire, l'Hawker Hurricane e il Messerschmitt 109 sono disponibili per essere pilotati in dettagliate battaglie aeree.

Durante l'Accesso Anticipato, il feedback dei giocatori sarà fondamentale per plasmare lo sviluppo di "Scramble". Il team è impegnato in una comunicazione aperta, incoraggiando i giocatori a condividere contenuti, suggerimenti e feedback attraverso forum e Discord. Aggiornamenti regolari incorporeranno miglioramenti guidati dai giocatori, con playtests comunitari e livestream pianificati per coinvolgere direttamente gli utenti.

Slitherine Software prevede di mantenere "Scramble" in Accesso Anticipato per circa un anno, durante il quale verranno implementati diversi aggiornamenti importanti. Questi includeranno la campagna completa della Battaglia d'Inghilterra, aerei aggiuntivi, comportamenti AI migliorati e altre funzionalità guidate dai giocatori come la modalità multiplayer.

Per celebrare il lancio dell'early access, Slitherine ha ospitato la prima mondiale del gioco presso la Royal Aeronautical Society. L'evento ha incluso anche una tavola rotonda con gli storici Dr. Paul Beaver e Dr. James Jefferies, e l'anteprima del documentario di produzione Slitherine "A Lens On: Battle of Britain".