SEGA: annuncio rivoluzionario in arrivo, stupirà tanto quanto PS5

Mentre stiamo aspettando una prossima presentazione tutta dedicata a PlayStation 5, sembrerebbe che un’altra nota compagnia nipponica sia in procinto di fare un annuncio che potrebbe rivaleggiare con la nuova console Sony per importanza. Stiamo parlando di SEGA che, stando alle recenti parole del giornalista giapponese Zenji Nishikawa, nel prossimo numero di Famitsu sarà protagonista di uno scoop tanto potente quanto il possibile reval di PS5.

Nishikawa non è voluto scendere in ulteriori dettagli, almeno per il momento, limitandosi a dare appuntamento ai lettori sul nuovo numero di Famitsu in uscita il prossimo 4 giugno. Stando alle poche cose dette dal giornalista però, questa novità targata SEGA sarà un qualcosa di tanto inatteso quanto entusiasmante; un qualcosa che sarà capace di smuovere gli appassionati e l’industria come la pubblicazione dell’architettura di PlayStation 5 su Wired avvenuta qualche mese fa.

Tutto ciò che ha potuto dichiarare il giornalista giapponese al momento è stato: “Ho avuto modo di fare un grosso scoop. Nel prossimo numero di Famitsu ci sarà un articolo in anteprima mondiale, un’esclusiva. La notizia proviene da una compagnia videoludica che tutti amiamo. Su Wired si è raccontato di PS5 in esclusiva, diciamo che il mio sarà uno scoop dello stesso livello. Sarà una vera rivoluzione.”

Nishikawa ha menzionato solo più tardi che si tratterà di SEGA, volendo però sottolineare che non ci sarà alcun Dreamcast 2 sulle pagine di Famitsu in uscita il 4 giugno. Di cosa si tratterà quindi? Che questo scoop possa comunque rivelare il ritorno di SEGA nell’ambito hardware con una nuova console? Fateci sapere cosa vi aspettate di trovare nel prossimo numero di Famitsu.