Sekiro in arrivo su Google Stadia, ecco quando

Proprio in questi minuti si è tenuto il nuovo Stadia Connect, evento dedicato ai prossimi titoli in uscita per la “non” console di Google. Come successo con la presentazione dello scorso aprile, anche in questo caso non ci sono state particolari notizie di spessore risultando ancora una volta un evento decisamente più sottotono rispetto a Microsoft, Sony e Nintendo. Uno degli annunci che però ci hanno fatto drizzare le orecchie è sicuramente l’arrivo di Sekiro Shadows Die Twice questo autunno.

Il titolo From Software vincitore dello scorso Game of the Year è quindi pronto ad approdare su Google Stadia. Il titolo sviluppato da From Software è sicuramente una gradita aggiunta del parco giochi proposto dai vertici di Google che sicuramente farà felici migliaia di appassionati. Potremo quindi rivivere o vivere per chi non lo ha ancora giocato l’avventura del Lupo all’interno di una ambientazione giapponese fatta principalmente di miti e leggende. Un gameplay intuitivo e punitivo allo stesso tempo, una Lore incredibile e molto altro ancora lo rendono a tutti gli effetti un titolo a dir poco meraviglioso.

Dal brevissimo trailer, lasciato qui sopra, possiamo notare solo la finestra di lancio, vale a dire autunno. Appena sapremo qualche notizia in più relativa alla data di uscita ve lo faremo sapere. Insomma, Lo Stadia Connect ancora una volta non ha brillato, ma i vertici alti hanno promesso che ci saranno tante novità durante tutto l’anno.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete già giocato a Sekiro Shadows Die Twice? Lo giocherete su Google Stadia? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le notizie dedicata al titolo From Software ed a tutte le novità di Stadia.