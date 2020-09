Serious Sam 4, follia e distruzione | Recensione

Ci sono quelle saghe che magari non sono proprio conosciutissime al grande pubblico, ma che sanno ritagliarsi senza troppi problemi uno piccolo spazio nel cuore di tutti coloro che le hanno giocate. Tra queste esperienze possiamo sicuramente trovare anche Serious Sam, serie che dopo una lunghissima attesa sbarca finalmente oggi su PC e Google Stadia con un nuovo capitolo, che fa da prequel alle vicende raccontante dai precedenti episodi della folle ed esagerata saga. Serious Sam 4 ci porta infatti nuovamente a combattere per il dominio della Terra contro le incessanti orde aliene del malvagio Mental, pronte a radere a suolo il nostro amato pianeta. L’unico che può mettere una pezza a quello che sembra un destino segnato è ovviamente Sam “Serious” Stone ed è proprio nei suoi panni che saremo chiamati a tenere alto l’onore della Terra.

Serious Sam 4: mattanza indiscriminata

Serious Sam 4 è esattamente quello che ci aspettavamo: la quintessenza dell’esagerazione, l’incarnazione dell’adrenalina e un concentrato di follia incredibile. Se i vostri desideri per quest’opera fossero quelli di vivere un’altra avventura sopra le righe in compagnia di Sam Stone, potreste benissimo chiudere questa pagina e dirigervi tranquillamente a comprare Serious Sam 4 su Steam o dove meglio vi aggrada. Per tutti coloro che non avessero invece mai lambito le squilibrate lande della saga di Croteam, Serious Sam 4 è un fps, ma volendo anche tps, che fa della mattanza indiscriminata il suo punto di forza, mettendoci in mano letteralmente un arsenale di armi e difronte a migliaia e migliaia di nemici.

Proprio in questo scenario di follia dilagante, che può essere condiviso in multiplayer fino a 4 giocatori, ci troveremo a incrociare i fucili, e molto altro ancora, con centinaia di nemici allo stesso istante, in battaglie campali che assumono spesso e volentieri dimensioni considerevoli. Un’incredibile accozzaglia di esplosioni, urla e membra varie, capace di inondare di adrenalina come poche altre esperienze, ma che finisce anche spesso nel diventare troppo confusionaria e rendere poco leggibile l’azione di gioco.

Avversari che, come avrete immaginato, non potevano che essere alieni deformi e mostruosità varie, che vanno a toccare praticamente qualsivoglia amenità nata da mente umana. Mummie, arpie, demoni, mech posseduti e molto altro ancora: se c’è una cosa in cui Serious Sam 4 sicuramente non difetta è proprio nella varietà delle schiere nemiche, che impareremo a conoscere e affrontare nelle innumerevoli orde che il titolo ci metterà davanti nelle 15 missioni di cui è composto.

Missioni che ci porteranno a vagare per il vecchio continente, tra le italiche ma poco riconoscibili Roma e Pompei e le lande francesi, compresa la bellissima cittadella di Carcassone. Missioni che, tolte alcune rare eccezioni, si contraddistinguono per un unico incessante leitmotiv, riassumibile nell’alternanza tra il resistere a orde e orde di nemici e l’avanzare nella zona successiva. Proprio in questa struttura di gioco, tanto ripetitiva quando divertente per gli amanti degli sparatutto più “ignoranti”, è ritrovabile la vera natura di Serious Sam 4, ossia quella di un titolo che non fa nulla per uscire dalla sua nicchia di appassionati, crogiolandosi nella nomea raggiunta nel corso degli anni e proponendo un’esperienza valida solamente per chi già ama la saga.

Sopra le righe, sempre

A provare a smorzare tale alternanza, ma neanche troppo, sono delle missioni secondarie che appaiono di tanto in tanto e che ci invitano a deviare dal nostro cammino per qualche bonus particolare, come ad esempio qualche gadget. Oltre a un arsenale decisamente corposo, si parla di 15 differenti armi, in Serious Sam 4 faremo infatti la conoscenza di 8 ulteriori item, che ci permetteranno, oltre a curarci od ottenere una vita extra, anche di creare esche o, addirittura, dar vita a un buco nero e rilasciare una mini-bomba nucleare.

Atmosfere sopra le righe che Serious Sam 4 porta avanti in ogni singola fibra della propria essenza, riuscendo a coadiuvare al folle gameplay e agli squilibrati avversari anche una trama dalla sinossi allucinante, nel senso buono del termine, e dei dialoghi a dir poco fuori di testa. Così come per il gameplay, insomma, anche in questo caso Croteam poco fa per attirare nuovi fan della saga e preferisce anzi seguire il percorso tracciato anni or sono dai precedenti episodi della serie.

Azzeccata, infine, la scelta di utilizzare per Serious Sam 4 gli stilemi da fps classico, con ad esempio vita e armatura che possono essere ricaricate trovando gli appositi item in giro per la mappa. Bene anche i numerosi segreti che costellano le varie zone di gioco, un semplice escamotage che invoglia i giocatori a esplorare la mappa e a non procedere dritti verso la fine di ogni livello. Peccato invece per l’assenza di un multiplayer competitivo, che sarebbe risultato azzeccato visto l’elevato ritmo di gioco offerto dal titolo Croteam

Aspetto tecnico

Serious Sam 4 non è certo un prodigio di tecnica, soprattutto per quanto riguarda le animazioni facciali e non dei vari personaggi, e su più di un ambito sotto tale aspetto lascia a desiderare. Anche l’IA avversaria è parecchio elementare e più di una volta ci siamo trovati di fronte nemici incastrati negli elementi dello scenario. Nonostante ciò, l’ultima fatica di Croteam riesce a difendersi abbastanza discretamente grazie soprattutto all’elevato numero di nemici a schermo. Durante lo stesso frangente ci capiterà infatti di trovarci a combattere contro centinaia e centinaia di avversari, senza evidenti problemi a livello di framerate. Da segnalare, invece, qualche crash in più del dovuto, ma trattandosi di una versione pre-lancio, senza quindi la fatidica patch del day-one, sarebbe ingeneroso concentrarsi per ora troppo su tale aspetto.