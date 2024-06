Questo boss in Shadow of the Erdtree è un'enorme reference e probabilmente non ve ne siete accorti

Se aveste avuto la possibilità di osservare attentamente il volto di Logur l’artiglio ferino nelle prime battute di Elden Ring Shadow of the Erdtree, vi sareste accorti del chiaro riferimento a Wolverine degli X-Men. Questo personaggio, riconoscibile per il suo aspetto irsuto, combatte a torso nudo utilizzando artigli e sembra muoversi guidato da una rabbia incontenibile. La somiglianza è così marcata che sembra evidente l'intenzione di inserire un riferimento popolare, pratica non nuova per FromSoft.

Di recente, Zullie the Witch, nota dataminer di FromSoftware, ha pubblicato un video in cui vengono mostrati alcuni NPC di questa espansione senza maschere, come già fatto in precedenza per il gioco originale. Oltre al volto di Logur, il video rivela altri dettagli interessanti, come gli aspetti nascosti di personaggi come Lady Leda, Freyja, Hornsent, Ansbach, Thiollier e Moore, che fanno parte della squadra che recluta il giocatore all'inizio del DLC.

Hornsent, descritto nel gioco come un personaggio con una maschera ornata di corna, si rivela sotto il suo elmo come un uomo dal look trascurato, dettaglio che si confà perfettamente alla natura del suo personaggio una volta approfondita la sua storia. Freyja, d'altra parte, indossa un'armatura d'oro completa e sotto il suo elmo nasconde un volto segnato da una cicatrice che rispecchia quella presente sul suo elmetto. Questi dettagli, pur non essenziali, evidenziano la cura di FromSoftware per ogni minimo aspetto dei suoi personaggi.

Un altro forte collegamento è quello rilevato tra il boss Ranah e Tanith, un personaggio della campagna principale. Entrambi condividono gli stessi dati di viso e la stessa storia di background, legata a un passato da danzatrice in terra straniera, rafforzando ulteriormente l'idea di una connessione tra i personaggi del gioco base e quelli dell'espansione.

Il video di Zullie è estremamente dettagliato e segue la stessa linea di un altro video realizzato da Garden of Eyes, che mostra i personaggi senza maschere affiancati dalle foto dei loro doppiatori inglesi. Per esempio, la somiglianza tra il mago Ymir e l'attore gallese Matthew Gravelle, che lo doppia, è così sorprendente che potrebbe non essere una coincidenza.

Aspettatevi altre rivelazioni nei prossimi giorni, poiché i dataminer continuano a esplorare Shadow of the Erdtree. Nel mentre, se avete bisogno di aiuto per proseguire nel DLC vi invitiamo a leggere le nostre numerose guide dove troverete tanti trucchi, suggerimenti e spiegazioni passo per passo.