Elden Ring Shadow Of The Erdtree, la Guida Completa: come proseguire? (Soluzione, Missioni, Segreti e Boss)

Bentornati Senzaluce nella guida completa di Elden Ring: Shadow Of The Erdtree, la più ricca che potrete trovare in Italia. In questa gigantesca soluzione (in costante aggiornamento) vedremo come affrontare la trama principale del gioco, come sbloccare le mappe, quali sono i metodi migliori per abbattere i boss, come soddisfare le richieste dei personaggi secondari e molto altro ancora per aiutarvi a completare Elden Ring: Shadow Of The Erdtree al 100%.

GUIDE GENERALI

In aggiornamento:

SOLUZIONE COMPLETA alla storia: dove andare? L’ordine esatto in cui affrontare le regioni del Regno Dell’Ombra.

Guida ai Boss (principali e secondari)

Guida alle quest secondarie e agli NPC

GUIDE ALLE ARMI E AGLI OGGETTI

Dove trovare i frammenti di Mappa

Dove e come trovare i Frammenti dell'Albero Ombra

Dove e come trovare le Ceneri di Spirito Venerato

Dove trovare le Armi Leggendarie

Dove trovare i nuovi incantesimi

Dove trovare le nuove Lacrime

COSA FARE SUBITO? Quello che il gioco non ci dice, ma che dovreste fare prima di iniziare

Non prendete la seguente lista di consigli come semplici suggerimenti, ma considerate queste informazioni come una sorta di scaletta indispensabile per ambientarsi nel Regno dell'Ombra.

Come già visto con il gioco base, anche in Shadow of the Erdtree è necessaria una dovuta preparazione preliminare prima di lanciarsi a testa bassa nei primi legaci dungeon offerti dal gioco.

Scoprite i Luoghi di Grazia

I "falò" di Elden Ring tornano, ovviamente, a che in Shadow of the Erdtree. Servono a potenziarsi, riposare e funzionano anche come punti di viaggio rapido. Uno dei vostri primi obiettivi deve essere quello di sbloccarne il più possibile così da avere una conoscenza più ampia del Regno dell'Ombra e potervi spostare senza problemi fra le varie aree.

Considerate che a parte alcune aree, molte delle regioni principali del Regno dell'Ombra sono raggiungibili senza bisogno di affrontare alcun boss, motivo per il quale vi consigliamo di esplorare il più possibile, cercare vie alternative per raggiungere i punti sopra elevati e, qualora incontraste caverne, catacombe o forge, limitarvi giusto ad attivare il sito di Grazia corrispondente e a ritornarci in seguito.

Cercate le Croci di Miquella

La storia principale di Shadow of the Erdtree vi chiederà di seguire le Croci lasciate in giro da Miquella come memorie del suo passaggio. Ovviamente alcune di queste Croci saranno collocate all'interno dei Legacy Dungeon, diventando reperibili solamente in determinati punti dell'avventura, ma le restanti saranno disseminate nella mappa del Regno dell'Ombra, potendo essere recuperate in qualsiasi momento semplicemente esplorando.

Perché dovreste cercare le Croci di Miquella? Perché ai loro piedi troverete sempre un Frammento dell'Albero Ombra, utile per potenziare il vostro personaggio, e nei loro pressi un sito di Grazia, imprescindibile per spostarsi rapidamente fra le varie aree.

Sbloccate la Mappa del Regno dell'Ombra

Come per il gioco originale, inizialmente le uniche cose che potrete vedere sulla mappa del Regno dell'Ombra saranno alcune strade, i Luoghi di Grazia sbloccati e la posizione della Stele che conterrà la mappa della prima area. La mappa del Regno dell'Ombra è, però, ricca di punti di interesse e di segreti. Visto che viaggiare alla cieca non è il massimo per godersi al meglio la propria avventura, dovreste dedicare un po' del vostro tempo alla ricerca delle steli per sbloccare tutti i Frammenti di Mappa, magari seguendo la nostra guida su dove trovare i frammenti della Mappa del Regno delle Ombre.

Potenziatevi attraverso le Benedizioni

Questo ultimo consiglio potrà sembrare banale, ma affrontare subito determinati boss, determinate sfide o determinate aree, senza aumentare il vostro livello con le Benedizioni, potrebbe portarvi a un'esperienza davvero frustrante.

Vi consigliamo quindi di leggere le nostre guide su come trovare i Frammenti dell'Albero Ombra, e le Ceneri dello Spirito Venerato, per poter scoprire come potenziarvi di qualche livello fin dai primi momenti spesi all'interno del Regno dell'Ombra.

Equipaggiatevi a dovere

Arrivare nel Regno dell'Ombra con il giusto equipaggiamento potrebbe essere vitale, specialmente nelle prime ore di gioco. Per questo motivo vi consigliamo caldamente di aspettare almeno di aver superato le Vette dei Giganti nel gioco base, prima di pensare di affrontare Shadow of the Erdtree.

Tenente a mente che avrete bisogno armi, e incantesimi, pensati per contrastare tutti quegli avversari veloci e nervosi (e in Shadow of the Erdtree ne incontrerete parecchi).

Inoltre è estremamente utile avere fra le mani delle armi che permettano di fare del rapido Crowd Control, di attaccare efficacemente in salto, di generare Sanguinamento e di colpire dalla media distanza.

Nel nostro caso specifico, avendo completato la storia principale prima di affrontare Shadow of the Erdtree, abbiamo avuto accesso a praticamente ogni armamento disponibile nel gioco base, ma non preoccupatevi, la lista presente qui di seguito è puramente indicativa e le armi al suo interno possono essere tranquillamente sostituite con armi che risultino efficaci nella stessa maniera.

Sigillo Della Fiamma della Frenesia : il migliore sigillo sacro disponibile nel gioco base. Se non ne avete uno a disposizione potete optare per un qualsiasi sacro sigillo capace di lanciare magie sia offensive che di supporto, alcune delle quali si riveleranno molto importanti per gestire al meglio gli scontri più complessi.

Tenebre: Incantesimo di supporto capace di occultare il personaggio per qualche secondo grazie a una coltre di tenebra. Utilissimo per distrarre momentaneamente gli invasori che, in Shadow of the Erdtree, possono mandarvi al creatore con una rapida combo, permettendovi di eseguire facilmente un colpo alle spalle.

Cura Del Lord : semplicemente l'incantesimo di cura più forte disponibile in Elden Ring e utilissimo per avere un'ulteriore fonte di cura in caso di necessità.

Fiumi di Sangue / Reduvia : due delle armi più celebri nei primi mesi dall'uscita del gioco originale, entrambe ancora ottime per generare sanguinamento molto rapidamente, elemento a cui sono vulnerabili molteplici dei nuovi nemici. Se siete sprovvisti di entrambe, vi consigliamo di potenziare una qualsiasi katana standard aggiungendogli una cenere di guerra che garantisca sanguinamento.

Lama Blasfema : molto banalmente uno spadone a mano singola la cui weapon art permette di proiettare una coltre di fuoco in linea retta. In alternativa potete optare per la Spada da Carnefice di Marais , la cui weapon art non proietta lame di fuoco ma scaglia direttamente la spada in linea retta di fronte a voi.

Coltello Nero : più che l'arma di per sé, è la Weapon Art Lama Della Morte che si rivelerà utile per contrastare rapidamente quei nemici tendenti ad attaccarvi con combo lunghe e veloci, permettendovi di gestire lo scontro dalla distanza.

Martello di Marika : lo sappiamo, si tratta dell'ultima arma ottenibile completando Elden Ring, ma si tratta anche di un ottimo martello capace di garantirvi danni considerevoli eseguendo attacchi in salto, così come di liberarvi dei gruppi di nemici che vi circonderanno grazie alla sua Weapon Art. In alternativa potete optare per una mazza come la Stella Del Mattino , per assicurarvi danni considerevoli quando eseguirete gli attacchi in salto.

Spada della reliquia sacra : non è un'arma indispensabile, ma si rivela ottima per liberarvi la strada dai nemici minori, stipati in spazi stretti, grazie alla sua Weapon Art: Onda Dorata .

Scudo d'ottone: molto banalmente, lo scudo più bilanciato presente nel gioco originale. Facile da reperire, difende completamente dai danni fisici e offre una buona protezione da tutti gli altri elementi. Indubbiamente ci sono scelte migliori per situazioni specifiche, ma se cercate uno scudo capace di proteggervi un po' da tutto in maniera efficace, lo scudo d'ottone è l'arma che fa per voi.

Mappa completa del Regno Dell'Ombra

Che decidiate di esplorare il Regno dell'Ombra prima di iniziare l'arco narrativo principale di Shadow of the Erdtree, o fra un passaggio e l'altro, vi risulterà utile avere a disposizione una mappa che vi indichi tutti i luoghi di Grazia presenti all'interno delle nuove regioni introdotte con l'espansione, per questo motivo vi abbiamo preparato una mappa con la posizione di tutti i luoghi di Grazia, in maniera tale da facilitarvi l'orientamento all'interno del Regno dell'Ombra o, semplicemente, supportare le vostre sessioni votate all'esplorazione.

SOLUZIONE COMPLETA alla storia: dove andare? L’ordine esatto in cui affrontare le regioni del Regno Dell’Ombra.

Bentornati senza luce, qui potete trovare la soluzione completa per la storia principale di Shadow of the Erdtree. Una soluzione che vi mostrerà come completare al 100% la storia, incluse tutte le missioni secondarie. La struttura che seguiremo è molto semplice, qui di seguito vi proporremmo i passaggi principali per completare la storia, indicandovi, di volta in volta, tutte le deviazioni che vi suggeriamo di intraprendere per godervi appieno di tutte le aree opzionali dell’espansione, scoprire tutti i segreti e completare tutte le missioni secondarie associate ai vari personaggi.

Vi avvertiamo, seguire solo i passaggi principali vi offrirà un’esperienza finale relativamente breve e incapace di esprimere tutto il suo potenziale, motivo per il quale vi suggeriamo di seguire ogni passaggio presente di seguito nell’ordine corretto, senza correre per raggiungere la fine dell’arco narrativo offerto da Shadow of the Erdtree.

Infine, se avete bisogno di sapere come proseguire in un’area specifica, vi lasciamo qui di seguito un comodo indice per spostarvi fra le varie sezioni di questa soluzione completa.

INDICE

Piana dei sepolcri (Opzionale)

Piana dei sepolcri (Esplorazione Opzionale)

Non appena avrete parlato con Leda di fronte al Bozzolo dell’Empireo, all’interno del Mausoleo di Famiglia, toccate il Braccio Avvizzito di Miquella e verrete trasportati nella piana dei sepolcri, l’area iniziale di Shadow of the Erdtree.

Si tratta di una pianura immensa, ricca di segreti da scoprire e capace di farvi salire di livello (tramite le Benedizioni dell’Albero Ombra), fornirvi qualche nuova arma e offrirvi un paio di aree opzionali utili per comprendere le nuove dinamiche di gioco introdotte in Shadow of the Erdtree.

Per prima cosa, attivate il sito di Grazia che vedrete di fronte a voi, aprite la mappa e posizionate un indicatore temporaneo sulla colonnina che vedrete al suo interno. Quello è il punto in cui reperirete la prima mappa del Regno dell’Ombra, capace di darvi un quadro generale della prima area dell’espansione.

ATTENZIONE: onde evitare di incappare in spiacevoli punti di non ritorno, vi suggeriamo due cose: Se volete cimentarvi nel reperimento di quanti più possibili parti di mappa (nel caso seguite questa comoda guida), NON parlate con nessun NPC fino a che non avrete terminato e sarete tornati alla Piana dei sepolcri per dare il via al vostro viaggio.

fino a che non avrete terminato e sarete tornati alla Piana dei sepolcri per dare il via al vostro viaggio. Assolutamente NON entrate in nessun Legacy Dungeon. Esplorare le rovine, gli accampamenti, le catacombe e le forge non vi creerà grossi problemi in termini di progressione, ma se iniziate ad avere il sentore di esservi cacciati in situazioni ben più grosse della semplice esplorazione, il nostro consiglio è quello di ritornare indietro alla piana dei sepolcri e fare le cose con la dovuta calma.

Prima di dirigervi alla “Croce del sentiero triforcato”, dove potrete reperire la prima Croce di Miquella e dare il via agli avvenimenti della storia, vi consigliamo di prestare un po’ di attenzione alla parte sud della piana dei sepolcri, in quanto potrete trovare un paio di oggetti decisamente utili per la vostra causa.

Richiamate Torrente e recatevi a Sud-Est, in direzione della chiesa che vedrete raffigurata nella parte bassa della vostra attuale mappa.

In questo luogo religioso in rovina, troverete ad attendervi un Cavaliere Nero armato di mazza colossale e scudo, abbattetelo con la dovuta cautela e raccogliete il vostro primo Frammento di Albero Ombra (se avete difficoltà, sfruttate gli attacchi in salto e tenete sempre le distanza quando il Cavaliere Nero inizierà ad attaccare in quanto può infliggere offensive sacre ad area).

Aprite la mappa e noterete che c'è un burrone che costeggia il lato sinistro della chiesa diroccata in cui vi trovate. Posizionate un indicatore temporaneo esattamente nel lato opposto del burrone e dirigetevici con Torrente. Qui troverete una statua con ai suoi piedi la vostra prima Cenere di Spirito Venerato.

Tenete a mente la forma di questa statua perché la ritroverete in molteplici punti della mappa del Regno dell'Ombra e, come avrete immaginato, vi indicherà sempre la presenza di una Cenere di Spirito Venerato (utile per potenziare gli spiriti che evocherete.

Fatto questo, vi lasciamo alla nostra Guida ai Boss di Shadow of the Erdtree per scoprire la strategia migliore per affrontare i primi due boss opzionali:

Logur l’artiglio ferino

Cavaliere Gabbianera

Eliminate le due minacce, vi consigliamo di dirigervi nella parte centrale della parte dei sepolcri, dove potrete notare delle rovine e reperire poco più avanti, verso Nord, un sito di Grazia . Considerando che avrete già allertato l'attenzione del Gigante della Fornace che presiede l'area, vi consigliamo di riposarvi al sito di Grazia per resettarne la posizione e poter esplorare le rovine arse in pace.

Tutte le rovine che troverete nel Regno dell'Ombra offrono uno schema molto simile: tanti nemici, poche minacce problematiche e un enigma ambientale, quasi sempre molto semplice da risolvere, che vi garantirà l'accesso a un forziere con al suo interno un oggetto unico.

Nel caso delle rovine arse, vi verrà chiesto di sfruttare torrente, e i suoi salti doppi, per ragigungere il punto più elevato e trovare un forziere contenente al suo interno il talismano: Lama della pietà (capace di aumentare il potere d'attacco in seguito all'esecuzione di un colpo critico).

Completata l'esplorazione delle rovine arse, ignorate le lapidi che spuntano dalla parete rocciosa posta a est del sito che avrete appena finito di esplorare e dirigetevi nel punto indicato dalla mappa sottostante per trovare una nuova arma: le Lame Rovesciate.

Se volete, potete tentare la sorte e provare a combattere contro il primo Gigante della Fornace che incontrerete nel Regno dell'Ombra. Vi rimandiamo alla nostra Guida ai Boss di Shadow of the Erdtree, dove potrete comprendere come abbattere questi peculiari nemici.

- IN AGGIORNAMENTO-

E questo era tutto per quanto riguarda Shadow of the Erdtree: ora siete pronti a immergervi nell'immenso DLC di Elden Ring, affrontando tutte le sfide che vi si pareranno di fronte!