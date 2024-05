Silent Hill 2 Remake, ecco un lungo gameplay e la data di uscita

Durante l'evento Silent Hill Transmission organizzato da Konami, è stato mostrato un nuovo video gameplay del remake di Silent Hill 2 (in uscita l'8 ottobre 2024 su PS5), sviluppato dal Bloober Team. La dimostrazione, della durata di 13 minuti, ha offerto uno sguardo dettagliato alle ambientazioni inquietanti di Silent Hill e ai nemici che il protagonista, James Sunderland, dovrà affrontare. Il video ha esplorato sia le anguste vie della città che gli interni del Brookhaven Hospital.

Nel gameplay sono state messe in evidenza le meccaniche di combattimento, con James che può utilizzare diverse armi, sia da fuoco come pistole e fucili a pompa, sia da mischia come mazze. Tra i nemici compaiono le emblematiche infermiere dal volto sfigurato.

Il Silent Hill 2 Remake è programmato per il lancio l'8 ottobre 2024 e sarà disponibile su PS5 e PC. I preordini verranno aperti prossimamente. Gli appassionati possono già avere un assaggio del gioco guardando il trailer rilasciato durante lo State of Play di maggio.

A differenza dal trailer, questo gameplay sembra essere più interessante. Graficamente mette in scena un'ottima qualità, anche se animazioni e gameplay lasciano ancora molti dubbi.