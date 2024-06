Skate, tante novità per il nuovo capitolo della serie

Skate e uno dei titoli più attesi per chi ama lo skateboarding e si prepara a rivoluzionare il mondo dello skateboard virtuale con il ritorno del sistema Flick-It, garantendo che ogni trick sia divertente e soddisfacente come mai prima d'ora. Il team di sviluppo sta lavorando intensamente per offrire agli skater digitali tutti gli strumenti necessari per creare il proprio divertimento in ogni angolo della città, sia da soli che con gli amici. La personalizzazione è al centro dell'esperienza, permettendo ai giocatori di guadagnare ricompense per modificare il proprio personaggio, la tavola e sbloccare nuovi oggetti da collocare nel mondo di gioco.

San Vansterdam, ispirata a luoghi iconici come San Vanelona e Port Carverton, nonché a città reali, vanta una ricca storia e tradizione che si riflette in ogni dettaglio del suo design. Attualmente, l'attenzione è concentrata sul Downtown District, un'area che offre un'ampia varietà di opportunità per gli skater. La città non è solo un luogo di esplorazione e acrobazie, ma anche un ecosistema in continua evoluzione che si adatta e cresce con i suoi abitanti virtuali.

La colonna sonora del gioco è un altro elemento chiave che promette di distinguersi. Il team sta curando una selezione musicale variegata e dinamica che si evolve in base alle preferenze degli utenti, evitando la staticità tipica delle colonne sonore tradizionali. Questo approccio assicura che la musica resti sempre fresca e coinvolgente, migliorando l'esperienza di gioco complessiva.

La narrazione del gioco è ancora in fase di sviluppo, ma il team è entusiasta di condividere presto dettagli sulla squadra che ha iniziato a lavorare a Skate e al restauro di San Vansterdam. L'espressione di sé è fondamentale per lo skateboard, e il gioco offrirà un vasto numero di opzioni di personalizzazione per permettere ai giocatori di creare personaggi unici che rispecchiano il proprio stile.

San Vansterdam, ispirata a luoghi iconici come San Vanelona e Port Carverton

Uno degli aspetti più entusiasmanti del progetto è la visione a lungo termine. San Vansterdam è progettata per vivere, crescere ed evolversi con i giocatori per molti anni a venire. Tutto, dalla città alla storia, dai vestiti alla musica e alle modalità di gioco, continuerà a cambiare di stagione in stagione, mantenendo l'esperienza sempre fresca e stimolante.

Il numero di giocatori invitati al playtesting è in costante aumento e continuerà a crescere nel corso dell'anno. Inoltre, gli appassionati di console potranno unirsi al divertimento già questo autunno, espandendo ulteriormente la comunità di San Vansterdam.