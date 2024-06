Skate è tornato e si è presentato in forma smagliante al Summer Game Fest

Durante il Summer Game Fest, Skate ha fatto un ritorno trionfale, presentandosi con un video sorprendente e stravagante. Questo nuovo capitolo della serie, atteso da molti anni, ha catturato l'attenzione grazie a una presentazione che ha mescolato umorismo e anticipazioni di gameplay.

Il video introduttivo ha mostrato la M-Corp, una fittizia mega corporazione che giocherà un ruolo centrale nella trama del gioco. La presentazione è stata costruita come un documentario parodistico, simile nello stile alle Sit-Com americane.

Gli spettatori sono stati introdotti a una serie di personaggi eccentrici che lavorano per la M-Corp. Nonostante l'apparente opprimente presenza della corporazione nel mondo di Skate, i dipendenti mostrati nel video sono stati ritratti in modo comico e non minaccioso.

Dopo questa introduzione, il video ha finalmente offerto un assaggio del gameplay. Sebbene breve, questo frammento ha confermato che lo sviluppo del gioco sta procedendo, mantenendo viva l'aspettativa dei fan.

Il ritorno di Skate è stato accolto con entusiasmo, soprattutto considerando che sono passati ben 14 anni dall'uscita di Skate 3. La serie è sempre stata apprezzata per il suo approccio realistico allo skateboard, e questo nuovo capitolo sembra intenzionato a mantenere intatte le caratteristiche che hanno reso celebri i precedenti giochi.

Il nuovo Skate promette di essere un open world interamente dedicato allo skateboard, offrendo ai giocatori un controllo accurato dei movimenti sulla tavola, in maniera similare a un sim-cade.

Questa attenzione ai dettagli e alla fedeltà delle dinamiche dello skateboard è ciò che ha sempre distinto Skate da altri giochi del genere, e sembra che questo nuovo capitolo non farà eccezione.

Nonostante l'assenza di una data di uscita precisa, è stato annunciato che i playtest aperti al pubblico inizieranno questo autunno. Nel frattempo, sono già in corso vari playtest interni. Questi test saranno cruciali per affinare l'esperienza di gioco e garantire che il nuovo Skate possa soddisfare le elevate aspettative dei fan.