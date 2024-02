Skull and Bones è un “quadrupla A”, giusto pagarlo 80 euro o più

Skull and Bones, il prossimo titolo di Ubisoft in arrivo il 13 febbraio 2024, si presenterà al lancio a prezzo pieno. Con un costo di 70 dollari negli Stati Uniti e 80 euro in Europa, alcuni si interrogano sulle motivazioni dietro questa decisione, considerando la tendenza dei giochi live service di maggior successo a optare per un modello free-to-play o comunque con un prezzo di partenza leggermente più basso.

Durante una recente conferenza con gli azionisti, il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot, ha difeso questa scelta, descrivendo Skull and Bones come un gioco "quadrupla A" e sottolineando la vastità e la completezza dell'esperienza offerta. Guillemot ha insistito sul fatto che Skull and Bones è un titolo completo, ricco di contenuti e destinato a raggiungere i suoi obiettivi nel lungo termine.

Con la crescente popolarità dei giochi gratuiti supportati da acquisti in-game, alcuni si chiedono se il modello di business di Skull and Bones possa limitare la sua base di utenti al lancio. La strategia di prezzo potrebbe potenzialmente escludere una parte significativa del pubblico interessato al gioco, soprattutto considerando che i giocatori sono diventati sempre più esigenti riguardo al rapporto qualità-prezzo.

Nonostante le perplessità, Ubisoft sembra determinata a scommettere sul successo di Skull and Bones. Tuttavia, resta da vedere se la definizione di "quadrupla A" riuscirà a rispecchiare le ambizioni di Ubisoft e a conquistare il cuore degli appassionati.