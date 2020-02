Skull & Bones: lo sviluppo del gioco ha subito svariati riavvii, stando a un rumor

Giusto qualche ora fa vi abbiamo riportato le recenti dichiarazioni di Jason Schreier riguardo alla pubblicazioni dei nuovi capitoli di Assassin’s Creed e Far Cry durante il nuovo anno fiscale. Sembra però che un titolo Ubisoft sia scomparso quasi del tutto dai radar, Skull & Bones. Sempre stando alle parole di Schreier, il gioco navale sviluppato da Ubisoft Singapore non sta navigando per nulla in buone acque.

Rispondendo a un utente su Twitter, che chiedeva novità riguardanti Skull & Bones, Jason Schreier ha dichiarato che lo sviluppo del gioco piratesco ha già subito svariati riavvii, e come se non bastasse anche il direttore creativo del titolo ha lasciato il progetto, abbandonando la nave verso la fine del 2018.

Lots of reboots. Creative director left toward the end of 2018. It'll be a while for that one still — Jason Schreier (@jasonschreier) February 6, 2020

Seguendo i piani di Ubisoft, condivisi all’interno dei propri risultati finanziari, viene evidenziato come nel futuro prossimo della compagnia francese sono attese cinque nuove uscite. Tra questi titoli non sembra esserci spazio per Skull & Bones, ma non è detto che il titolo non possa ripresentarsi magari già al prossimo E3 2020, così da rendere noti i piani dello studio di sviluppo su questo progetto non proprio fortunato per il momento.

Ciò che è certo per ora, è che nel corso del prossimo anno fiscale verranno rilasciati Watchdogs Legion, Gods & Monsters, Rainbow 6 Quarantine e due titoli ancora sconosciuti facenti parte di due grossi brand Ubisoft. Cosa ne pensate dello sviluppo travagliato che sta affrontando Skull & Bones?