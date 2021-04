Sky Children of the Light annunciato per Nintendo Switch, trailer e data

Nella serata di ieri abbiamo assistito ad un nuovo Nintendo Indie World, all’interno del quale sono stati annunciati tutta una serie di novità in arrivo su Nintendo Switch nei prossimi mesi. Come capita spesso, però, nella versione giapponese della trasmissione sono stati inseriti dei giochi diversi, come per esempio Sky Children of the Light; l’acclamato titolo sviluppato da tahtagamecompany e già disponibile su dispositivi mobile iOS e Android dal 2019.

Dopo aver creato l’amatissimo Journey, i ragazzi di thatgamecompany hanno pubblicato Sky Children of the Light sui dispositivi mobile. Il titolo non era ancora stato annunciato per nessuna console, almeno fino a poche ore fa. Sarà Nintendo Switch, quindi, la nuova piattaforma che vedrà l’arrivo dell’affascinante e coloratissimo gioco dei creatori di Journey, e per annunciare questa gradita novità è stato proposto anche un nuovo trailer tutto da gustare.

Sky Chldren of the Light farà diventare i giocatori degli Scout all’interno di un mondo di gioco a dir poco meraviglioso. L’esplorazione è alla base del titolo, che come nel DNA dei ragazzi di thatgamecompany, punta tutto sull’immergere emotivamente tutti coloro che si approcceranno a questo fantastico universo da vivere. Inoltre, grazie alla nuova Season of Assembly, i giocatori faranno la conoscenza di una nuova guida che necessiterà di tutto il loro aiuto.

In conclusione, abbiamo ricevuto anche una finestra di lancio per Sky Children of the Light, il quale debutterà su Nintendo Switch il prossimo giugno. Non è ancora stata rivelata una data di lancio meglio specificata, ma ci aspettiamo che i ragazzi di thatgamecompany possano svelarci più nel dettaglio il momento esatto in cui potremo finalmente mettere le mani sul loro gioco anche sulla console ibrida di Nintendo.