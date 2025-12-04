Il progetto di ricostruzione totale di The Elder Scrolls IV: Oblivion attraverso il motore grafico di Skyrim subirà uno slittamento rispetto alle previsioni iniziali. Skyblion, questa imponente operazione portata avanti da decine di appassionati, non vedrà la luce quest'anno ma arriverà nel corso del 2026, anche se le ragioni del rinvio testimoniano paradossalmente lo stato di avanzamento già molto maturo dell'iniziativa.

Un dettagliato video di aggiornamento ha permesso al team di fare il punto della situazione con la community, illustrando sia i traguardi raggiunti sia le necessità che hanno portato alla decisione di posticipare. Si tratta di un'occasione per mostrare concretamente quanto lavoro sia già stato svolto da questo gruppo di oltre settanta volontari coordinati nel ricreare uno dei capitoli più amati della saga Bethesda.

L'aspetto cartografico rappresenta uno dei successi più significativi del progetto: la mappa di gioco risulta completata al cento per cento, tanto che gli sviluppatori hanno realizzato persino una versione navigabile attraverso browser per permettere ai fan di esplorare virtualmente il mondo ricreato. Anche la stragrande maggioranza dei sotterranei e degli spazi interni degli edifici sono stati ultimati, con l'eccezione della Città Imperiale che richiede ancora interventi.

Prodotto in caricamento

Rebelzize, uno degli sviluppatori principali, ha delineato la tabella di marcia per i prossimi mesi: l'intenzione è concludere le sezioni ancora incomplete entro dicembre, per poi dedicarsi intensivamente alla finalizzazione delle missioni e all'ottimizzazione di quello che tecnicamente viene chiamato navmeshing. Questo sistema, fondamentale nei giochi open world moderni, permette ai personaggi non giocanti di spostarsi nell'ambiente senza finire incastrati negli angoli o contro gli oggetti presenti nelle scene.

Le tempistiche potrebbero persino consentire l'avvio di sessioni di test riservate a un numero limitato di giocatori già nei primi mesi del prossimo anno. L'approccio del team si dimostra particolarmente scrupoloso nella fase conclusiva: come ha spiegato Rebel, l'obiettivo diventerà investire tutto il tempo necessario nella rifinitura, nel bilanciamento e nella correzione del progetto, senza imposizioni rigide di calendario.

"Non c'è una vera scadenza per questo, dato che mi aspetto che continueremo a lavorarci fino al giorno del lancio", ha dichiarato lo sviluppatore, evidenziando come la qualità finale prevalga su qualsiasi urgenza di pubblicazione. Questa filosofia di sviluppo, tipica dei progetti amatoriali più seri, mira a garantire un'esperienza effettivamente giocabile sin dal momento del rilascio.

Gli orizzonti futuri di Skyblion si spingono oltre la semplice ricreazione del gioco originale. Il gruppo ha in programma di introdurre anche funzionalità aggiuntive non presenti nella versione del 2006, tra cui un sistema di creazione degli incantesimi personalizzati, dungeon che si generano dinamicamente e meccaniche avanzate per il saccheggio delle tombe. Il combattimento subacqueo, sebbene inizialmente considerato, è stato temporaneamente accantonato ma resta tra le possibilità per implementazioni successive al lancio.

L'iniziativa rappresenta uno degli esempi più ambiziosi di come le community di modder possano intraprendere operazioni di conservazione e rilancio di classici videoludici, sfruttando tecnologie più moderne per renderli accessibili a nuove generazioni di giocatori. Per chi ha amato l'originale Oblivion ma trova datato il comparto tecnico, questa ricostruzione potrebbe rappresentare l'occasione perfetta per rivivere quell'avventura con una veste grafica decisamente più contemporanea.