Il mondo competitivo di Leggende Pokémon Z-A (acquistabile qui) si arricchisce di una nuova forma evolutiva che promette di scuotere il meta del gioco. Game Freak ha svelato Mega Lucario Z, una variante cromatica alternativa della Megaevoluzione del popolare Pokémon di tipo Lotta/Acciaio, destinata a debuttare nel primo DLC del titolo. Questa rivelazione posiziona Lucario in un club estremamente esclusivo di creature capaci di accedere a due diverse Megaevoluzioni, un traguardo finora riservato solo a icone del franchise come Charizard, Pikachu e Mewtwo.

La differenziazione estetica rispetto al Mega Lucario standard è immediatamente evidente nel trailer di presentazione: mentre la forma classica sfoggia accenti rossi e neri che ne enfatizzano l'aspetto aggressivo, Mega Lucario Z adotta una palette cromatica completamente diversa basata su giallo tenue e ciano. Questa scelta stilistica non è solo cosmetica, ma potrebbe suggerire modifiche alle statistiche e al moveset rispetto alla controparte tradizionale, aprendo nuove possibilità strategiche sia per il gioco in singolo che per le battaglie competitive.

Lucario diventa uno dei pochissimi Pokémon in grado di Megaevolversi in due forme distinte, unendosi a Charizard, Pikachu e Mewtwo

Il DLC Mega Dimensione arriverà ufficialmente il 10 dicembre, come confermato da The Pokémon Company in un trailer diffuso il mese scorso. L'espansione si concentrerà sull'ampliamento del sistema di Megaevoluzione introdotto nel gioco base, portando con sé anche il ritorno di Pokémon storici come Cubone, assenti dal roster iniziale di Z-A. La scelta di focalizzarsi sulle Megaevoluzioni rappresenta un chiaro omaggio alla generazione X e Y, che introdusse originariamente questa meccanica nel 2013.

L'introduzione di forme Z delle Megaevoluzioni potrebbe aprire scenari inediti per il futuro competitivo del franchise. Se questa meccanica venisse estesa ad altri Pokémon nei prossimi aggiornamenti o titoli, potremmo assistere a un'espansione significativa delle opzioni di team building, specialmente considerando che il gioco ha già dimostrato di comprendere profondamente le aspettative dei giocatori cresciuti con la sesta generazione. L'arrivo del DLC a dicembre rappresenterà quindi un banco di prova cruciale per valutare la direzione che Game Freak intende dare alla serie Leggende nel lungo periodo.