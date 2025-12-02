Xbox Game Pass si prepara a chiudere l'anno in grande stile con una lineup di ben 14 nuovi titoli in arrivo tra il 2 e l'11 dicembre 2025. L'infornata si preannuncia particolarmente interessante per la varietà di generi proposti, spaziando dall'attesissimo action-adventure AAA Indiana Jones e l'antico cerchio fino a esperienze indie più sperimentali come A Game About Digging A Hole. Microsoft ha svelato oggi la lista completa delle aggiunte che andranno ad arricchire il catalogo del servizio in abbonamento nel corso della prima metà del mese.
Il piatto forte è senza dubbio Indiana Jones e l'antico cerchio, che arriverà il 4 dicembre su Xbox Series X|S, PC e Cloud nel tier Premium. Il titolo sviluppato da MachineGames promette di trasportare i giocatori in un'avventura in prima persona fedele allo spirito della celebre saga cinematografica, rappresentando uno dei lanci day one più rilevanti degli ultimi mesi per l'ecosistema Xbox. Sempre il 4 dicembre farà il suo debutto anche Routine, horror fantascientifico ambientato su una stazione lunare che sarà disponibile nei tier Ultimate e PC.
Gli amanti del fighting game possono segnare in rosso sul calendario il 10 dicembre, quando Mortal Kombat 1 entrerà a far parte della libreria Game Pass. Il reboot della storica serie NetherRealm Studios porterà sul servizio l'intera esperienza brutale che ha caratterizzato l'ultima iterazione del franchise, completa di roster ampliato e sistema di Kameo Fighters. Si tratta di un'aggiunta significativa per chi non ha ancora avuto modo di provare il titolo lanciato originariamente nel 2023.
Il 3 dicembre sarà la giornata più ricca con ben sei aggiunte simultanee. Medieval Dynasty e Stellaris entreranno nel tier Essential, portando rispettivamente un'esperienza di sopravvivenza medievale e il celebre grand strategy fantascientifico di Paradox. Lo stesso giorno arriveranno anche World War Z per gli appassionati di sparatutto cooperativi in salsa zombie, il roguelike deck-builder Monster Train 2, e il particolare Spray Paint Simulator, entrambi disponibili nel tier Premium.
La prima metà di dicembre si aprirà il 2 con Lost Records: Bloom & Rage, la nuova avventura narrativa da Don't Nod disponibile su Series X|S, PC e Cloud nei tier Ultimate, PC e Premium. Tra le chicche più particolari spiccano 33 Immortals, roguelike cooperativo che supporta fino a 33 giocatori contemporaneamente, e Dome Keeper, survival roguelike con meccaniche di mining e tower defense che arriverà il 9 dicembre. Quest'ultima data vedrà anche l'approdo di Death Howl su PC.
A chiudere la lineup l'11 dicembre ci penserà Bratz: Rhythm & Style, che porterà un'esperienza rhythm game dedicata al celebre franchise di bambole. Vale la pena ricordare che ieri Microsoft aveva già aggiunto a sorpresa Marvel Cosmic Invasion al catalogo, rendendo questa finestra di metà mese particolarmente generosa in termini di nuovi contenuti.