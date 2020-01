Sonic 2020: SEGA annuncia il nuovo progetto dedicato al porcospino blu

SEGA ha appena lanciato un nuovo progetto chiamato “Sonic 2020“, una iniziativa atta ad annunciare informazioni continuative e prossimi piani relativi al porcospino blu più amato dal pubblico nel corso del 20 di ogni mese fino alla fine dell’anno.

Il primo annuncio riguarda proprio questo progetto, rilasciando una serie di wallpaper per smartphone e PC oltre a uno sfondo per Twitter e a 21 nuove icone per tutti i social media. Sul loro sito ufficiale, infatti, troverete tutto il necessario per poter scaricare. Possiamo notare che è presente la prima iconcina targata 20 gennaio 2020, questo fa pensare ad un “calendario” speciale di Sonic con notizie e progetti vari, il tutto come preparativo per il suo 30esimo compleanno che si svolgerà nel 2021.

Sonic the Hedgehog nato nel 1991 dalla mano di Naoto Ōshima, Hirokazu Yasuhara e Yūji Naka, è uno dei personaggi videoludici più riusciti della storia tanto da diventare nel corso degli anni la mascotte di SEGA. La serie sbarcò ufficialmente in occidente il 23 giugno del 1991 su Sega Mega Drive e, strano ma vero, un mese dopo nel Sol Levante. Nonostante gli ultimi anni burrascosi, con giochi al limite della sufficienza ma con altri altrettanto lodevoli e di buona fattura, SEGA ha sempre trovato il modo di rilanciare la sua icona, come è successo con l’ottimo Sonic Mania, iniziativa partita da un fan che ha prodotto forse il migliore gioco platform sul porcospino blu, il che dimostra ancora di più l’attaccamento a questo brand. Dopo l’annuncio del film, che ricordiamo uscirà tra meno di un mese, questo tipo di iniziativa potrebbe essere finalmente una boccata d’aria fresca per il brand, magari con un nuovo titolo in arrivo per next gen.

Vi invitiamo a seguirci per ulteriori informazioni ricordando che ogni 20 del mese verrà mostrato qualcosa a riguardo. Cosa ne pensate? Volete un’altra avventura del porcospino? fatecelo sapere nei commenti qui sotto.