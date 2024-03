Sony si fa il suo DLSS per farvi giocare in 4K a 120 fps

Le voci sulla tanto attesa PlayStation 5 Pro stanno diventando sempre più frequenti, alimentando decisamente l'interesse tra gli aficionados di Sony. Ma cosa possiamo aspettarci da questa nuova console e quale sarebbe la sua caratteristica che potrebbe rivoluzionare il gaming su console?

Secondo alcune fonti estere, la PlayStation's Spectral Super Resolution (PSSR) sarà una nuova tecnologia di upscaling delle risoluzioni che promette di portare i giochi a un livello di dettaglio e realismo mai visto prima su console da salotto. Secondo InsiderGaming, la PS5 Pro userà il PSSR per raggiungere risoluzioni fino a 4K a 120FPS e addirittura 8K a 60FPS. Questi numeri sono semplicemente sbalorditivi e potrebbero trasformare radicalmente l'esperienza di gioco per milioni di giocatori in tutto il mondo. Anche se comunque è giusto specificare, ci sembrano numeri un po' campati per aria ora come ora.

Ma cosa renderebbe così speciale il PSSR? Si tratta di una tecnologia avanzata che utilizza algoritmi complessi per migliorare la qualità dell'immagine senza compromettere le prestazioni (come il DLSS). Ciò significa che i giocatori potranno godersi grafica a risoluzione elevate e gameplay fluido, senza sacrificare nulla (apparentemente). Questo potrebbe essere il vero punto di svolta per i giochi su console, portando le prestazioni visive a livelli che una volta erano considerati impossibili.

Tuttavia, ci sono alcune sfide da affrontare. Il raggiungimento di risoluzioni così elevate potrebbe essere difficile a causa delle limitazioni hardware.

Quando possiamo aspettarci di vedere la PS5 Pro sul mercato? Le voci suggeriscono che potrebbe essere lanciata entro quest'anno, ma non ci sono conferme ufficiali da parte di Sony. Tuttavia, i fan sono già in fermento all'idea di poter giocare ai loro titoli preferiti con una qualità visiva senza precedenti, soprattutto con l'arrivo prossimo di GTA 6.