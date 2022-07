Soulframe è il prossimo gioco di Digital Extremes, sviluppatori di Warframe. Questo nuovo progetto, ispirato a Principessa Mononoke dello Studio Ghibli sembra essere la versione speculare dell’universo di Warframe ambientata in un mondo fantastico. Il titolo è un’avventura open world free-to-play fortemente influenzata da temi della natura, del restauro e dell’esplorazione con opere come Principessa Mononoke e La storia infinita come fonti di ispirazione. Potete trovare il trailer di presentazione su YouTube a questo link.

“La premessa [in Soulframe] è che il mondo stesso è arrabbiato per ciò che gli è stato fatto e i motivi tendono a cambiare durante il giorno”, ha affermato il direttore creativo Geoff Crookes. “Quindi ci sarà proceduralismo all’interno delle reti di grotte e dei dirupi, come nel resto del mondo”. Il titolo è ancora in fasi iniziali di sviluppo, ma Sinclair, ex director di Warframe, prenderà alcuni elementi del combattimento multigiocatore del precedente titolo per adattarli in chiave fantasy. Le differenze principali saranno combattimenti più lenti e pesanti e incentrati sulla mischia.

Soulframe, inoltre, sembra avere un mondo molto vasto e libero che sarà simile a quello dei nuovi pianeti open world di Warframe, ma si concentrerà maggiormente sull’esplorazione rispetto al suo predecessore. Nonostante il titolo sia stato annunciato con largo anticipo, Sinclair e Crookes hanno affermato che non hanno intenzione di rimanere in silenzio per anni come tendono a fare alcuni giochi annunciati troppo presto. Gli sviluppatori, infatti, promettono di dare ai giocatori una versione giocabile del titolo nel giro di un anno.

Se volete rimanere aggiornati su tutte le novità di Soulframe, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale. Dopo un breve enigma per accedere, troverete la possibilità di iscrivervi e visualizzare una galleria fotografica. Inoltre, tutti i giocatori che si registrano, otterranno immediatamente l’oggetto Alca’s Eye all’avvio del gioco. Infine, pur non avendo collegamenti diretti con i titoli, gli sviluppatori hanno affermato di aver preso in considerazione anche le meccaniche dei Souls e di Elden Ring quando hanno iniziato a ragionare sul nuovo gioco.