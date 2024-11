South of Midnight: gli sviluppatori hanno rilasciato un meraviglioso "dietro le quinte".

Xbox Game Studios e Compulsion Games hanno rilasciato un documentario di oltre 30 minuti su South of Midnight, un'avventura ambientata nel "magico sud" degli Stati Uniti. Il video, intitolato "Weaving Hazel's Journey", esplora la visione generale, la direzione artistica, la grafica, il gameplay e la musica di questo atteso titolo in sviluppo per Xbox Series X|S e PC.

Il documentario offre uno sguardo approfondito sul processo creativo dietro South of Midnight, rivelando nuovi dettagli sull'ambientazione unica che fonde elementi di blues e magia del profondo sud americano. Gli sviluppatori di Compulsion Games, già noti per We Happy Few (che vi consigliamo di recuperare su Amazon), mostrano come hanno cambiato radicalmente stile e atmosfere per questo nuovo progetto.

South of Midnight è riuscito con un semplice trailer a incuriosire migliaia di giocatori.

Tra gli intervistati figurano Ahmed Best, direttore delle performance e del voice acting, Adriyan Rae, attrice del motion capture per la protagonista Hazel, e Nona Parker Johnson, controfigura di Hazel. Il video presenta anche commenti dell'Art Director Whitney Clayton, che illustra lo stile artistico distintivo del gioco.

Un elemento chiave evidenziato nel documentario è la musica, fondamentale per costruire l'atmosfera del gioco. Il compositore Olivier Derivière spiega come la colonna sonora tragga ispirazione da diversi generi musicali tipici del Profondo Sud, contribuendo a creare un'esperienza audiovisiva immersiva.

Il video offre anche uno sguardo al gameplay, mostrando nuovi spezzoni che danno un'idea più precisa di come si svolgerà l'avventura. Gli sviluppatori sottolineano come narrazione, ambientazione e meccaniche di gioco si intreccino per offrire un'esperienza unica.

South of Midnight si conferma come una delle produzioni più interessanti in arrivo su Xbox. Il gioco era stato precedentemente presentato all'Xbox Games Showcase dell'estate scorsa, suscitando grande curiosità tra i fan. Questa nuova presentazione approfondita rafforza le aspettative per il titolo, previsto per il 2025 su PC e Xbox Series X|S, con disponibilità al day one nel catalogo Game Pass.