Spider-Man 2 è in sviluppo, lo conferma Insomniac

Tra i molteplici annunci che sono stati presentati durante l’evento The Future of Gaming, uno dei più apprezzati e chiacchierati è stato sicuramente quello di Marvel’s Spier-Man MIles Morales. Il titolo in uscita su PlayStation 5 però, si è rivelato essere un’esperienza a sè stante collegata direttamente con il primo capitolo uscito nel 2018 e non il sequel che tutti gli appassionati stavano aspettando. C’è poco da preoccuparsi per gli amanti dell’arrampica muri, dato che la stessa Insomniac Games ha da poco confermato che Spider-Man 2 è già in sviluppo.

All’interno di un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog americano, Brian Horton, direttore creativo di Insomniac Games ha voluto dare qualche aggiornamento sui piani futuri dello Spider-Man realizzato dai creatori di Racthet e Clank. Dopo aver chiarito alcuni dettagli sul prossimo gioco dedicato esclusivamente a Miles Morale, Horton si è voluto portare un pò più in la con il futuro del brand.

La dichiarazione che non vedevano l’ora di sentire gli appassionati è sicuramente quella di rivedere Peter Parker di nuovo come protagonista in futuro, dato che stando alle parole di Horton: “abbiamo ancora molto da raccontare su Peter e sulla sua storia, anche se questa parentesi su Miles sarà una parte fondamentale per il nostro universo Spider-Man, e siamo sicuri che non vorrete perdervi quello che succede.”

Queste dichiarazioni da parte del direttore creativo di Insomniac confermano in sottovoce che lo sviluppo di Spider-Man 2 sia già avviato e ben presente nei pensieri del team di sviluppo americano; anche se al momento le attenzioni sono rivolte a Marvel’s Spider-Man Miles Morale e Ratchet e Clan Rift Apart, entrambi giochi in arrivo su PlayStation 5. Siete curiosi di capire dove andrà a parare il futuro di Peter Parker in Spider-Man 2?