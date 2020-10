Spider Man Miles Morales, tempi di caricamento impressionanti in un nuovo video

Dopo che la console di Sony è arrivata nelle varie redazioni e in mano a tantissimi content creator ( se volete vedere l’unboxing vi invitiamo a vedere quello pubblicato da noi) molte informazioni stanno cominciando a trafugare nell’internet. Pochi minuti fa è stato infatti postato un video che potete trovare anche in questo articolo che ci permette di vedere i tempi di caricamento del nuovo Spider Man Miles Morales su PS5. Secondo voi in quanto tempo si accede al titolo?

Se notate infatti dal video in questione, potete vedere che dal momento del “boot” la console impiega soltanto 7 secondi a fare il caricamento completo del titolo, considerando anche che Spider Man non si trovava in background, ma sembra essere completamente in “cold”, termine che viene usato per indicare un titolo che ancora non si trova in memoria e che viene fatto partire da zero. Tutto regolare quindi per uno dei titoli di lancio di PS5 che mira ad essere una delle perle della next-gen almeno per questo inizio di generazione.

Ovviamente non vediamo l’ora di poter parlare ancora più nello specifico di questa nuova console di Sony, intanto però potete trovare le nostre prime impressioni sul nuovo pad di PS5. Il DualSense infatti mira ad essere un vero game changer per questa nuova generazione targata Playstation. Già tantissimi titoli saranno compatibili con le nuove tecnologie che integra il pad, e speriamo che sempre di più verranno aggiunti.

A questo punto non ci resta altro che attendere ancora per poco, fino a che potremo avere tutti le prossime console nelle nostre case. E voi? Avete già prenotato la vostra console per mettere le mani su questo nuovo titolo di Spider Man, oppure giocherete Miles Morales su PS4 in attesa di qualcosa che soddisfi le vostre “papille da gamer”? Fatecelo sapere come sempre nei commenti qui sotto!