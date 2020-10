PS5 è arrivata in redazione, ecco l’unboxing e le prime foto!

Aprile 2019, questo il mese durante il quale Sony, tramite le parole di Mark Cerny e le pagine di Wired, ha confermato l’esistenza della sua nuova console, all’epoca ancora non ufficialmente chiamata PS5. La macchina da gioco PlayStation si presentò al mondo con pochi dettagli, ma grandi promesse, a partire da quel SSD custom che per mesi e mesi ha fatto parlare (e ancora fa parlare!) di sé. Nel corso di quest’ultimo anno e mezzo abbiamo avuto modo di scoprire i dettagli sulle componenti tecniche e pian piano abbiamo visto in azione i nuovi giochi che vero motore di questa next-gen, almeno dal punto di vista di Sony.

Tutto questo, però, conta poco. Già, perché PlayStation 5 non è solo un insieme di silicio e plastica, ma al pari della diretta concorrente è prima di tutto un piccolo sogno che si avvera. La nuova generazione è una promessa di anni e anni di intrattenimento: sarà il nostro mezzo per divertirci, emozionarci, per metterci alla prova, per creare nuove amicizie online e tanti ricordi che porteremo con noi, esattamente come la generazione precedente.

Tutto questo inizierà in un solo modo: con l’unboxing della confezione di PS5. I giocatori avranno modo di vivere il proprio personale unboxing il 19 novembre 2020, ma noi di GameDivision abbiamo avuto l’opportunità di ricevere la console next-gen con largo anticipo, in maniera tale analizzarla e darvi le nostre impressioni in maniera estremamente approfondita, così da dissipare ogni possibile vostro dubbio. Tenete sott’occhio tutti i nostri social e il nostro sito per tutto il coverage dedicato alla console di nuova generazione di casa Sony, PS5. Ora vi lasciamo al nostro personale unboxing di PlayStation 5, dove vi mostriamo la console, il Dualsense e tutta la cavetteria compresa nella poderosa confezione ufficiale!

PS5 | Il nostro unboxing