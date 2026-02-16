Il panorama delle esclusive console sta attraversando una trasformazione radicale, e il caso Spider-Man di Insomniac Games rappresenta perfettamente le contraddizioni dell'attuale strategia multipiattaforma di Sony. Mentre Microsoft ha abbracciato completamente l'approccio cross-platform per praticamente tutti i suoi titoli first-party, e la stessa Sony ha iniziato a portare i propri giochi su PC, Xbox e persino Nintendo Switch, alcuni franchise sembrano destinati a rimanere ancorati all'ecosistema PlayStation. La risposta di Insomniac a un fan che chiedeva se Spider-Man arriverà mai su Xbox è stata inequivocabile: "Non è probabile".

La questione ha riacceso il dibattito sulla credibilità delle dichiarazioni ufficiali riguardo alle esclusive. Nel giugno 2017, lo stesso Insomniac aveva categoricamente escluso che Marvel's Spider-Man potesse mai approdare su Xbox o PC, definendolo un'esclusiva permanente per PS4 pubblicata da Sony Interactive Entertainment. Eppure, quasi nove anni dopo, non solo il titolo è disponibile su PC, ma l'intera trilogia dell'Uomo Ragno ha fatto il salto sui computer, con Marvel's Spider-Man 2 arrivato su Steam ed Epic Games Store nel gennaio 2025.

Il contesto industriale è cambiato drasticamente negli ultimi anni. Sony stessa ha pubblicato giochi non solo su PC, ma anche su Xbox Series X|S e Nintendo Switch. L'esempio più eclatante è Helldivers 2 di Arrowhead, che ha polverizzato ogni record di vendite e concurrent players dopo il lancio su Xbox completo di crossover con Halo. Anche il prossimo extraction shooter di Bungie, Marathon, uscirà day-one su Xbox oltre che su PC e PlayStation, segnando un ulteriore allentamento delle barriere tra ecosistemi.

Tuttavia, portare Spider-Man su Xbox rappresenterebbe un salto qualitativo diverso rispetto alle versioni PC. Si tratterebbe di mettere uno dei franchise più iconici di Sony direttamente sulla console concorrente, una mossa che andrebbe oltre la semplice espansione del pubblico potenziale. La risposta di Insomniac suggerisce che esistono ancora linee rosse invalicabili nella strategia multipiattaforma del colosso giapponese, probabilmente legate agli accordi con Marvel e alla volontà di mantenere determinate IP come system seller per PlayStation.

L'approccio di Sony contrasta nettamente con quello di Microsoft, che ha completamente abbracciato il multipiattaforma per i suoi titoli first-party. Quando Playground Games ha annunciato Forza Horizon 6 confermandone il lancio su PlayStation 5 dopo Xbox e PC, la sorpresa è stata relativa: ormai Xbox Game Studios è diventato uno dei publisher più prolifici e di successo proprio sulla console rivale. Nell'ottobre scorso, Microsoft ha dichiarato che il concetto di esclusiva videoludica legata a un singolo storefront è diventato "antiquato per la maggior parte delle persone".

Sony mantiene invece una strategia differenziata: i grandi giochi single-player escono ancora in esclusiva day-one su PlayStation, come dimostra il recente Ghost of Yotei di Sucker Punch, mentre i titoli multiplayer tendono a lanciare contemporaneamente su PC. Il co-op action Horizon Hunters Gathering di Guerrilla è confermato per PS5 e PC in simultanea, mentre Marathon rappresenta un'eccezione con il suo lancio multipiattaforma completo che include anche Xbox.

Nel breve termine, Insomniac è concentrata su Marvel's Wolverine, atteso esclusivamente su PlayStation 5 entro la fine del 2026. I fan si aspettano anche un futuro Marvel's Spider-Man 3 che continuerà la storia lasciata in sospeso dal secondo capitolo, con l'attore Yuri Lowenthal che ha suggerito che Peter Parker tornerà a indossare la maschera nonostante il finale di Spider-Man 2 sembrasse indicare il contrario. Per gli appassionati Xbox, però, l'arrivo dell'Uomo Ragno sulla loro console rimane un'ipotesi estremamente remota, almeno secondo le attuali dichiarazioni dello studio californiano.