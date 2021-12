Splinter Cell: il nuovo gioco rivoluzionerà la serie? Emergono i primi indizi

Non è la prima volta che sentiamo possibili conferme su un nuovo gioco della saga di Splinter Cell in sviluppo. Gli appassionati delle avventure di Sam Fisher hanno chiesto a lungo e a gran voce un nuovo capitolo, e a quanto pare Ubisoft sarebbe pronta ad accontentare i fan. In attesa di scoprire la verità dietro a queste voci di corridoio, un nuovo post del noto insider Tom Henderson sta facendo il giro del web, sottolineando alcuni dei primi indizi sullo sviluppo del gioco.

Proprio nelle scorse ore, l’affidabile insider Tom Henderson ha rivelato che il nuovo gioco di Splinter Cell si troverebbe ancora in una fase iniziale dello sviluppo, ma gli indizi sul titolo non si fermano qui. Il gioco Ubisoft dovrebbe presentare un gameplay open world con una struttura stealth più marcata che in Assassin’s Creed. Per quanto riguarda la struttura a mondo aperto, Henderson dichiara che apparentemente sarà simile a quella vista nel recente Halo Infinite.

Non essendo ancora stato annunciato ufficialmente, al momento si sa molto poco su questo nuovo gioco di Splinter Cell, ma sempre secondo un precedente post pubblicato in rete da Tom Henderson, avevamo appreso della possibilità che lo sviluppo non sarà guidato da Ubisoft Montreal.

Ubisoft's Splinter Cell game that is in early development is currently scoped as a… You guessed it… Open World of sorts.

"A more stealthy version of Assassin's Creed"

"Similar to how Halo Infinite has done its Open World" pic.twitter.com/eqSzRplhu5

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 8, 2021