Spyro: un rumor parla della progettazione di un nuovo capitolo

Pochi giorni fa, uno youtuber, TheGamingRevolution, un canale che al momento conta 294 mila iscritti e che tratta vari leak tra cui l’ultimo su Black Ops 5, ha riportato una notizia secondo cui ci siano diversi titoli in sviluppo presso Activision, di cui la casa non ha ancora comunicato nulla. Tra questi titoli, si è parlato di diversi Crash Bandicoot, altri Call of Duty (nulla di nuovo, si tratta comunque del titolo di punta di casa Activision), Tony Hawk e tanti altri. Lo youtuber ha poi reso note queste informazioni sul suo profilo Twitter. Stando a quanto riportato dal canale, alla lista dei titoli citati in precedenza vi si aggiunge Spyro, su cui il publisher dovrebbe essere al lavoro e in fase di progettazione.

Abbiamo già assistito alla remastered dei primi titoli per PlayStation di Spyro con la Reignited Trilogy, uscita per tutte le piattaforme nel novembre 2018, di cui si è occupata il team Toys For Bob. Lo youtuber ha riferito che non si hanno altri dettagli, pertanto non si sa ancora se si tratti di una nuova remastered o semplicemente un titolo nuovo della serie, o a quale sviluppatore verrà affidato il lavoro.

A new Spyro game is in the works. — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo2) March 18, 2020

More info will follow in the coming months. I would say though, don’t expect it until 2021 https://t.co/3BO7PbZEgl — TheGamingRevolution (@TheGamingRevo2) March 18, 2020

Il ragazzo ha poi precisato in un altro tweet che nuove informazioni sul nuovo Spyro verranno svelate nei prossimi mesi, e il lancio del titolo non avverrà a breve in questo anno; molto probabilmente, ci sarà da aspettare il 2021 per vederlo approdare sulla nuova generazione di console.

Come sempre, fin quando non avremo notizie ufficiali e conferme da parte di Activision, non c’è nulla di certo e, pertanto, le notizie descritte vanno trattate come rumor, ma data la positività con cui le remastered di Crash e Spyro sono state accolte dal pubblico, non è propriamente un’ipotesi che Activision voglia ripercorrere la stessa strada.