Call of Duty 2020: Black Ops 5 sarà ambientato nel passato secondo un noto leaker

In queste ultime settimane COD è stato al centro dell’attenzione di noi videogiocatori per vari motivi: non solo Modern Warfare continua sulla sua strada con la Stagione 2, ma Activision ha anche rilasciato la modalità indipendente Call of Duty Warzone, un battle royale (ma non solo) che sta ottenendo un grande successo. Ovviamente l’editore è già al lavoro su “Call of Duty 2020” (che pare essere Black Ops 5, per quanto nulla sia ufficiale).

È ancora presto per poter scoprire informazioni sul prossimo capitolo, ovviamente: di norma Activision si sbottona verso la fine di maggio e l’inizio di giugno, con l’avvicinarsi dell’E3. Se l’editore e gli sviluppatori non parlano, però, i leaker e gli insider non si mettono freni: il noto TheGamingRevolution ha infatti affermato che Call of Duty 2020 sarà ambientato nel passato. Black Ops 5 pare coprire un arco temporale che comprenderà la Guerra Fredda, la Guerra del Vietnam e quella della Corea, ricoprendo circa 40 anni di storia.

TheGamingRevolution è un noto leaker che ha più volte rilasciato in anticipo dettagli su Warzone e su COD Modern Warfare: tali informazioni si sono poi rivelate vere quindi è una fonte credibile. Inoltre queste informazioni corroborano un report di Kotaku dello scorso anno. Nondimeno, si tratta di un leak e non di un’informazione ufficiale: fino a quando non avremo una conferma, quindi, potremo considerarlo unicamente come un rumor.

Call of Duty 2020 è confermato per il prossimo autunno, anche se per ora non si conosce una data di uscita ne le piattaforme: probabilmente sarà un gioco cross-gen, uscendo quindi su PS4 e Xbox One, ma anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, oltre che su PC. Ovviamente tutto dipenderà anche dalla data di uscita delle nuove console, per ora non svelata. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni sul presunto Black Ops 5.